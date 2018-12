Eg vart glad då eg las det siste innlegget til 16-år gamle Agnes Nordvik.

Eg forstår innlegget slik at Agnes meiner det er viktig å kjempa for det norske språket. Det skal ho ha ros for.

Ingenting er betre enn at unge på hennar alder vernar om språket vårt og ikkje automatisk adopterer engelske ord og utrykk.

Dette er sjølvsagt ikkje berre dei unge si oppgåve. Det gjeld oss alle.

Eg siterer kollega Fredrik Solvang då han tok imot ein språkpris for eit par år sidan: «Norge er et lite land med et lite språk. Det skulle bare mangle om vi ikke røktet det og passet på det.»

