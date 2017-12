Dette året skal jeg bli bedre på skolen. I år skal jeg få toppkarakterer.

Dette året skal jeg trene og bli «fit». Dette året skal jeg få et bedre kosthold.

2017 er snart over. Et nytt og spennende år er i vente. Vi starter alle sammen med blanke ark. Drømmene og målene for året som du skal gjøre til virkelighet, blir ofte kalt nyttårsforsetter.

Hadde føltes bedre

Nyttårsforsetter finnes i alle mulige former og varianter, men én ting har de til felles. De har alle et mål om å bli bedre enn det du var.

De er mål vi setter oss for å bli «bra nok». For det var vi jo ikke i fjor.

Det er jo i grunnen ikke noe galt med å bli en bedre forelder enn du allerede var eller å få et sunnere kosthold. Men er det ikke på tide å gjøre noe for noen andre enn deg selv?

Jeg har selv satt meg mål om å bli bedre enn jeg var i fjor. Ingen av målene er nødvendigvis dumme. Ingenting er feil med å spise godteri kun i helgene eller å ta 20 armhevninger hver dag, men det hadde jo føltes så mye bedre om man gjorde noe for andre.

Ring oftere

I år har jeg bestemt meg for å sette meg mål som kan gjøre en forskjell. Det håper jeg du også gjør!

Ring besteforeldrene dine litt oftere, hjelp til for fellesskapet, spør en venn om hvordan den har det, smil til den ensomme damen i gaten din, sett deg sammen med jenta som alltid spiser alene i kantinen.

Det er så lite, men betyr så mye.

Misforstå meg ikke. Trening og skole er viktig, det også. Men det hadde ikke skadet å tenke på noen andre enn seg selv innimellom.

