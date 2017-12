Jeg heter Ehsan. Jeg vil at folk skal se eller lese hvordan jeg føler meg her i Norge. Derfor skriver jeg dette. Jeg var ti år da jeg kom til Norge, nå er jeg 15. Jeg er opprinnelig afghansk, men født og oppvokst i Iran og bor nå i Norge.

Fakta: #AbbasiStays Ehsan er den yngste av tre søsken i Abbasi-familien, bosatt i Trondheim. Familien kan bli deportert fra Norge, etter å ha hatt opphold i landet i fem år. Den mulige utsendelsen har vakt stort engasjement, spesielt blant lokalbefolkningen i Trondheim og det lokale skolemiljøet.

Vanskelige tider

Familien min måtte flykte fra sitt hjemland til Iran på grunn av krig og mange andre konflikter. De flyktet til Iran for å få et bedre liv og trygghet, men det var ikke som de forventet. Vi ble ikke akseptert i det iranske samfunnet og hadde ingen rettigheter, og vi ble urettferdig behandlet.

Det var ikke bare vi som opplevde det der, men det var alle afghanere som bodde i Iran, som jeg kjenner til.

Her i Norge har jeg og familien bodd på asylmottak med mange andre afghanske familier, og flere gutter som var der uten familien sin, hadde lignende historier som oss.

Det var altså vanskelige tider i Iran både for meg og familien, og vi bestemte oss for å flykte til et bedre land eller til et land der vi følte oss trygge. Familien min diskuterte lenge om hvor det var best å flykte, og hvor det var best for oss barna og vår fremtid.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Til slutt kom de til en beslutning, og de bestemte seg for å flykte til Norge. Vi krysset grensene til flere land, og vi var redde for å bli tatt av politiet, men det gikk heldigvis bra.

Ingen skoletilgang i Iran

Norge tok oss veldig godt imot i starten. Jeg så for meg en fremtid da vi kom til Norge, og jeg følte meg trygg og lettet.

Min aller største drøm var å bli fotballspiller, men det kunne jeg ikke i Iran. Det var flere grunner til at jeg ikke fikk muligheten. Én av dem var at jeg ikke fikk være med å spille fotball med de iranske guttene. Jeg fikk ikke spille på en ordentlig fotballbane, ikke engang ha på en fotballdrakt.

Da jeg kom til Norge, fikk jeg en annen følelse. Jeg startet på et fotballag, fikk spille kamper og være med på turneringer til utlandet, som Sverige og Danmark, og jeg fikk til og med ha på fotballdrakt for første gang.

Jeg hadde veldig lyst til å gå på skole i Iran, men det fikk jeg ikke lov til, og familien min hadde heller ikke muligheten til å betale. Da jeg var liten, var min aller største drøm å bli lege. Her i Norge fikk jeg gå på skole og lære norsk, engelsk og mange andre fag.

Jeg ble kjent med mange, både norske og folk fra forskjellige land, og noen av dem ble etter hvert mine nærmeste. Jeg trives veldig godt her på Rosenborg skole med mine medelever, og på fotballaget Vestbyen.

Neste år skal jeg begynne på videregående og søke studiespesialisering og kanskje bli lege etter hvert.

Vær så snill, ikke ødelegg drømmen min. Ikke send meg ut.

