Gjør det enklere å velge riktig

Hver dag står vi overfor mange valg. Hva skal vi spise? Hvilke klær skal vi kjøpe? Hvilke transportmiddel skal vi bruke? Jeg tror at alle innerst inne ønsker å gjøre gode valg som innebærer sunne og bærekraftige løsninger, både for hver enkelt og for samfunnet.

God informasjon er viktig for valgene man tar som forbruker. Samtidig opplever jeg at informasjonen man får, ofte er veldig vanskelig å forholde seg til.

Henger dårlig sammen

På Grandiosa.no er det bilde av en Grandiosa som er nøkkelhullsmerket. Samtidig har jeg lært at Grandiosa blir sett på som usunn mat - dette henger dårlig sammen.

Ifølge Helsedirektoratet, er et av kravene for å merke en matvare med nøkkelhullet at det inneholder mindre fett, mettet fett, salt og sukker og mer kostfiber enn andre matvarer i samme matvaregruppe.

Likevel forbinder jeg, og sikkert mange flere, nøkkelhullsmerket med sunn mat. Men sannheten er jo at varen bare er den sunneste i sin matvaregruppe.

Dette kan lure forbrukerne til å spise Grandiosa, i stedet for fisk og sunne grønnsaker, som ikke blir merket selv om de også er klare nøkkelhullsprodukter.

Et vanlig brød i butikken blir ofte merket med grovhetsgrad 1-4. Et brød med grovhetsgrad 4 er illustrert med et fullt kakediagram.

Da vil man tenke at brødet er 100 prosent grovt, men ofte er brødet bare 76 prosent grovt. Dette er ikke feil, men inntrykket er at brødet er grovere enn det faktisk er.

Spiser for mye salt

Det anbefalte saltinntaket fem gram om dagen, cirka like mye som en teskje. På samme side skriver Helsedirektoratet at en gjennomsnittlig nordmann får i seg ti gram om dagen.

Det sier kanskje noe om at matvarene i butikken burde være bedre merket, også med tanke på saltinnhold.

Jeg synes det burde bli strengere regler for merkingen av emballasje. Det innebærer at det burde bli merket om produksjonen av varene har blitt utført på en bærekraftig måte eller ikke.

Strengere regler betyr også at det burde bli merket hvis maten inneholder for eksempel veldig mye salt eller fett, slik at det blir lettere for forbrukerne å velge rett.

Vi står overfor mange valg hver eneste dag og trenger hjelp til å bli ført i riktig retning.

