I slutten av november så vi en skremmende eskalering i konflikten mellom Russland og Ukraina.

Ikke bare er det skremmende å se at en militær stormakt som Russland får herje med en mindre kapabel stat som Ukraina, men jeg føler også et sterkt savn etter oppmerksomhet om menneskene som faktisk påvirkes av denne konflikten.

Vi ser ikke menneskene bak

For en kan fort glemme menneskene bak når en får servert de ferske oppdateringene på Dagsrevyen, når en leser forsidene i avisene, eller når en ser delte innlegg om konflikten i sosiale medier.

Vi glemmer fort at det er vanlige menneskers hverdag som påvirkes i Ukraina.

I starten av august, i de siste to ukene av sommerferien, dro jeg til Ukraina for å jobbe som frivillig engelsklærer for ukrainske barn. Der møtte jeg mennesker direkte påvirket av denne konflikten.

Jeg fikk høre historier om mennesker som hadde måttet flykte fra sine hjem i 2014, da russerne kom. Jeg så mennesker påvirket av de store økonomiske konsekvensene denne invasjonen hadde på landet.

Folks hverdag ble påvirket langt unna selve konflikten

Jeg møtte mennesker som lever livene sine i frykt for en stormakt som med frie tøyler får herje i deres hjemland. Selv vertsfamilien jeg bodde hos, med sin seks år gamle sønn, følte konflikten på kroppen.

Noe som satte spor i meg, var da en av lærerne jeg samarbeidet med, fortalte om Krim-halvøya. Hele livet sitt hadde hun dratt til Krim i feriene sine, og hun hadde snakket om halvøya som et sted hun kunne slappe av. Dette endret seg i 2014, og hun har ikke vært der siden 2013.

Jeg var heldigvis hverken i Donetsk, Luhansk eller på Krim. Men selv om jeg befant meg flere timer unna konflikten, ble jeg sjokkert over hvordan denne konflikten påvirker vanlige menneskers hverdag og hvor lite fokus det er på dette i Norge.

Faktum er at mennesker i Ukraina er i stor grad påvirket av krig. En krig som foregår her i Europa.

