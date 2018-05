Søndag så jeg Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) hilse landsmøtet til Miljøpartiet De Grønne. Ikke vet jeg om en Arbeiderpartipolitiker har fått så mye applaus av et miljøparti før.

Jeg tror samarbeidet i Oslo får frem det beste i begge partier:

Trauste Ap blir utfordret av et idérikt og utålmodig MDG, mens ivrige MDG kanskje roer seg ned et par hakk etter noen runder med Ap.

Noe må det være, for alle spør hvordan vi oppnår resultatene våre. Jeg tror svaret er todelt: Begge partiene har store ambisjoner om å gjøre folks liv bedre og et skikkelig godt samarbeid for å få det til.

Oslo er ikke fasit

Ap trenger en mer offensiv klimapolitikk, og selv om partiet ligger langt foran Høyre og Frp på tiltakssiden i politikken, henger fortsatt avhengigheten av norsk olje og gass igjen.

Selv om Ap finner flertall sammen med Rødt og MDG i saker på Stortinget i dag, er det bare ett samarbeid som kan gjøre noe med Aps avhengighet av oljelobbyen på ordentlig: regjeringssamarbeid med MDG.

Nei, vi i Arbeiderpartiet er ikke enige med MDG i alle tiltak. De som tror at et MDG-samarbeid fører til at hovedstadens bilpolitikk skal overføres til resten av landet, har misforstått.

Selvfølgelig trenger hvert sted i Norge egen politikk, spesielt egen miljøpolitikk, som passer best der.

Det tror jeg selv «kaffe latte-drikkende MDG-ere innenfor ring 2» har skjønt.

Men samarbeidet i Oslo har vist noe viktig for fremtiden til venstresiden i norsk politikk: Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne spiller hverandre gode på alle viktige områder.

Målet med hele byrådssamarbeidet er å løse de store samfunnsutfordringene i verden, slik at folk kan leve gode, trygge og frie liv.

I Oslo gjør vi det for å ta ansvar for fremtiden og fordi det er til det beste for byen vår og våre innbyggere. Den samme politikken trengs i resten av landet.

Støre og Bastholm i 2021

I 2019 er det kommunevalg, og for ledelsen i Ap er det nok greit å kunne lene seg tilbake og se på at byene går foran i klimaspørsmålet.

Men nå må ambisjonsnivået i klimapolitikken ut av rådhuskontorene og inn på Stortinget – veien er ikke spesielt lang.

Der kan et samarbeid med MDG dra Ap i riktig retning, som det utvilsomt har gjort i Oslo.

Jeg tror grunnen til at Miljøpartiet de Grønne inviterte Raymond Johansen inn i varmen i landsmøtesalen, er at de i stor grad har skjønt at samarbeidet i Oslo har vært viktig, lønnsomt og nødvendig for fremtiden.

Og i 2021, når statsministeren vår endelig heter Jonas Gahr Støre og kommer fra Arbeiderpartiet, så bør klima- og miljøministeren vår hete Une Bastholm og komme fra MDG.

Hva er egentlig det verste som kan skje?

