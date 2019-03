Å vokse opp som muslim er å bli verdensmester i å takle dehumanisering. Det er å late som at man ikke hører når bønnerop blir til kjedelige terrorvitser.

Jeg biter sammen tennene for hvert fordomsfulle Facebook-innlegg stemplet med «lik og del», hver fryktfremkallende avisforside og hvert blikk moren min får i hijab.

Når man har bitt sammen tennene lenge nok, blir det vanskelig å åpne munnen.

Privat

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Satt med en sorg

Fredag 15. mars ble 50 uskyldige mennesker massakrert i to moskeer i Christchurch, New Zealand.

Et par timer senere var pappa på Jessheim, venner i Tromsø og familiemedlemmer i Marokko på hver sine fredagsbønner Jeg satt i en skoletime på folkehøgskolen med en sorg som vokste seg større for hver gang jeg oppdaterte nyhetene.

Den vonde morgenen fikk moren min en melding fra meg der det sto «linna lillahi wa inna ilayhi raji'un».

I møte med sorg søker muslimer tilflukt i den arabiske frasen, som på norsk kan oversettes til «til Allah tilhører vi og til Allah skal vi vende tilbake».

Når folk spør meg om hvorfor jeg tror på Allah, så svarer jeg ofte at det handler om et behov for rettferdighet.

Har som mål å skille oss

Hverken jeg eller en domstol kan bringe tilbake de 50 tapte livene, ei ta vekk smerten til deres familier og venner.

Det nærmeste vi kommer rettferdighet, er å gjøre alt i vår makt for at det ikke skjer igjen. Vi kan ikke se på denne massakren som en adskilt hendelse. Slike grufulle handlinger er produkter av høyreekstrem hatretorikk.

For hver gang vi ignorerer et hatsymbol, undervurderer voldelige internettforumer og gir høyreekstreme figurer en plattform, så styrker vi grunnlaget for ekstreme handlinger.

Disse handlingene har som mål å skille oss fra hverandre, isolere utsatte grupper og skape frykt. Å hedre de tapte livene gjøres ved å jobbe aktivt for en bedre verden.

En verden der solidaritet, kjærlighet og rettferdighet seirer.

Det første steget mot en slik verden er å tillate oss selv å sørge.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.