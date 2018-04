Hvor gammel burde en forelder være?

Jeg er 13 år gammel og har nettopp fått en utrolig søt lillesøster. Hun er ikke én uke gammel en gang. Det første jeg tenkte da jeg fikk vite at jeg skulle få en ny søster som 13-åring, var om pappa eller kjæresten til pappa var for gamle.

De er 43 og 37 år. Jeg tenkte en del på det i starten, men nå tenker jeg ikke over det en gang.

Jeg vet at det kanskje ikke er så vanlig å få barn når man er over 40 år, men finnes det noe eksakt alder man burde få barn? Jeg synes at så lenge du har lyst på barn, kan det være fint å ha et.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år

Det er folk som får barn når de er veldig unge. Jeg leste en artikkel hvor en ung mamma skrev om å være en ung mor. Hun syntes det bare var hyggelig, helt til folk så rart på henne. Jeg synes det er dumt å se ned på folk som har det så hyggelig med å få barn.

Hele poenget er jo å få et barn som du kan ha det hyggelig med. Det er jo bare masse kos med barn.

Jeg skjønner at folk har meninger om at de ikke vil ha barn, at de synes det er et slit og at de bare skriker. De som tenker at barn ikke er noe, kan holde det inni seg. De trenger ikke å vise det sånn at andre føler seg nedtrykt. Når man bestemmer seg for å få barn, er jo helt opp til en selv.

