Jeg drar fingeren over skjermen. Et bilde av en søt kattunge dukker opp. Jeg smiler for meg selv. Enda en gang drar jeg fingeren over skjermen. Hva ser jeg? Sylvi Listhaug (Frp).

Det har nærmest blitt en klisjé å dele meninger og tanker rundt hennes virke som politiker, men det er faktisk ikke det jeg skal gjøre i dette innlegget.

Jeg skal dele mine tanker rundt kommentarfeltet på Facebook-siden hennes - en av de få tingene som gjør meg virkelig redd.

Privat foto

Som sønn av en innvandrer, vet jeg hva det vil si ikke å ha det godt. Jeg har ikke selv opplevd det, noe jeg er evig takknemlig for, men jeg hører ofte min mors historier.

Historier om hvordan hun mistet klassekamerater. Jeg ser arrene til vennene hennes.

Jeg grøsser av å tenke på historien bak, for jeg vet at arrene er et resultat av tortur.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Smilefjes og hat

Når jeg trykker meg inn på Listhaugs innlegg, ser jeg hjerter. Jeg ser smilefjes. Likes.

Kommentarer som «Nasjonen Norge er heldig som har deg», og «Du er den eneste politikeren som virkelig bryr deg om folket». Av og til trykker jeg meg inn på profilene til de som har skrevet disse kommentarene.

Jeg kjenner at jeg får tårer i øynene mens jeg skriver dette. For på disse profilene finner jeg fremmedfrykt, kynisme og hat.

Når jeg er inne på disse profilene, er det ikke lenger søte kattunger som møter meg. I stedet finner jeg utsagn som «Utakknemlige innvandrerjævler», og «Send dem tilbake til Afghanistan».

Sånne som meg

Er det virkelig disse tankene som går gjennom hodene på folk når de ser sånne som meg? Jeg håper virkelig ikke at alle de 160.000 menneskene som har likt Listhaugs Facebook-side står for disse verdiene.

Norge er et fritt land, et demokrati. Ytringsfriheten er en av grunnpilarene i det norske samfunnet.

Vær så snill, ikke la denne andre grunnpilaren vokse frem, en grunnpilar bestående av hatefulle ytringer, rasisme og trakassering.

For det Norge jeg kjenner, det Norge jeg elsker av hele mitt innvandrerhjerte, står ikke for disse verdiene.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.