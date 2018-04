Tør du være den du egentlig er?

Hver dag ser jeg folk som antyder at de er seg selv.

Men det de egentlig gjør, er å endre på den de er for å passe helt perfekt inn i omgangskretsen.

Selv om de må kaste vekk sine egne meninger og sin egen personlighet. Det gjør meg både sint og trist. For alle kan være den de egentlig er. Men selv om alle har mulighet til det, så velger mange å la være.

Grunnen er at de blir påvirket av flertallet i gruppen, som igjen fører til at de ser ned på seg selv og sin mening. Eller så prøver de å herme etter den populære jenta eller gutten. Uten å tenke på konsekvensene: nemlig at de mister seg selv.

Mange bekymrer seg over blikk og kommentarer fra folk. Min oppfordring er at du skal være deg selv.

Vær stolt av det som gjør deg til den beste og skjønneste personen!

Så neste gang du skal ut og er i ferd med å ta på deg de ekstremt vonde hælene, kanskje du skal tenke deg om?

