Nylig avgått fiskeriminister Per Sandberg (Frp) varslet for noen dager siden at han kommer til «å ta et kraftig oppgjør med norske medier», som om forsøk på å kneble fri presse skulle vært noe å være stolt av. Dagen etter følger han opp med å true NRK og TV 2 med saksmål.

Erna Solberg (H), den øverste representanten for Regjeringen, kalte norske journalister for «blodtørstige».

Kulturminister Trine Skei Grande (V) foreslo «å styre algoritmene» i NRK, og da hun på Twitter ble konfrontert med hennes skumle holdninger til statskanalen, tydde hun til personangrep.

Bygger ingen broer

Hvis disse sentrale politikerne oppriktig mener det de sier om mediene, er det skummelt, og da er det altså Regjeringens holdninger, ikke mediene, som er skumle.

Den frie pressen er allerede under press fra de ytre fløyene, ettersom politikken blir stadig mer polarisert. Fiendtlig retorikk bygger ingen broer, tvert imot appellerer den til de mørke ekkokamrene på internett.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

I kommentarfeltene blir Arbeiderpartiet ofte stemplet som «landsforrædere», og enkelte grupperinger på internett har likt politisk syn som Anders Behring Breivik.

Slikt språk fra slike autoritetspersoner er dermed ikke noe man skal ta lett på, slikt språk fra så mektige personer innenfor norsk politikk er farlig.

Hvorfor er fri presse viktig?

Fri presse sikrer et demokratisk samfunn. Hvis pressen kun får lov til å trykke det regjeringen mener er greit, kan ingen statsråder, institusjoner, departementer eller politikere holdes ansvarlig for noe som helst.

Den frie pressen sikrer at folk får tilgang til informasjon, uavhengig av om den støtter den sittende regjeringens ideologi eller ikke. Dette er fundamentale verdier som man ikke må ta for gitt.

Pressen har vært fri i Norge helt siden 1814, og slik burde det være, selv om regjeringen misliker enkelte saker som blir trykket.

Selvfølgelig ønsker ikke Regjeringen eller noen av deres medlemmer å sensurere eller fjerne pressen helt, men det er faktisk det som er alternativet til å la noen journalister stille deg kritiske spørsmål når du er landets statsminister.

Regjeringen og andre politikere må tåle å bli kjørt hardt av mediene.

Når politikernes svar er å kritisere mediene istedenfor å svare på spørsmål, er det en skummel, negativ utvikling.

Les mer her: