Facebook gjør seg klar til våren med reklame etter reklame om forskjellige universiteter, høgskoler og andre alternative utdanninger.

Det er på tide å ta et valg. Det samme valget som jeg har slitt med siden ungdomsskolen.

Hva skal jeg utdanne meg til? Hva vil jeg egentlig bli?

Presset fra alle kanter

Presset om å velge kommer fra alle kanter. Familie, bekjente, sosiale medier og venner snakker om det, og det er også ofte et samtaleemne med ukjente.

Når jeg forteller at jeg ikke vet hva jeg skal, blir jeg sjelden møtt med forståelse, men heller «det bør du kanskje finne ut snart.»

For meg virker det å ta en utdanning like skummelt som å gifte seg.

År går tapt hvis man velger feil

Jeg er 19 år og skal «binde» meg til et bestemt yrke resten av arbeidslivet. Om jeg finner ut at dette ikke er riktig for meg, blir det vanskelig å finne en ny jobb siden kompetansen bare er innenfor ett fagområde.

Det å ta forskjellige utdanninger hver gang man velger feil, tar sin tid, og jo eldre man blir, jo mindre attraktiv blir man på arbeidsmarkedet.

I tillegg gjør skolegangen at jeg mister mye arbeidserfaring som de fleste arbeidsgivere liker å se på en CV. Så hvordan skal man kunne satse på noe når så mange år går tapt hvis man velger feil?

Det er ikke rart man kan bli redd for å velge.

Andre går ut i jobb, mens jeg sitter igjen

Det virker så enkelt for alle andre.

Det virker som de fleste har en viss peiling på hva de vil og bare satser på det ut ifra magefølelsen.

Andre har hatt drømmer siden de gikk i barnehagen. Det gjør utrolig godt, men samtidig litt vondt, å se noen snart ferdig med lærlingtiden og andre snart halvveis i bachelorgradene sine, mens jeg sitter her uten peiling.

Valget hadde vært lettere hvis man fikk prøve

Rådgivere har bare sett frustrert ut, og det virker ikke som de har hatt forståelse for problemet mitt. «Du kan jo alltids prøve forskjellige yrker uten å ta en utdanning», sier de.

Men i dagens samfunn er det minimalt du kan prøve uten erfaring eller utdannelse, dessverre.

Drømmen er jo at jeg en dag står med bachelorgrad, fagbrev eller hva som helst, så lenge jeg har funnet et yrke hvor jeg gleder meg til å gå på jobb.

Veien dit hadde bare vært så utrolig mye lettere om man kunne fått muligheten til å prøve forskjellige yrker før man bestemte seg, og presset ikke hadde vært så stort.

På Utdanning.no finner du tips om hva du bør tenke over når du skal velge utdanning og yrke.

