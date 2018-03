Jeg skulle ønske at vi på kvinnedagen hadde rettet blikket ut mot verden. I det siste har det vært mye snakk om lønnsforskjellene mellom menn og kvinner. Det er egentlig ikke så store forskjeller som mange skal ha det til.

Og det er synd at nyhetsbildet nå preges av en problembeskrivelse som ikke helt treffer blink. For mange oppleves debatten som litt fiktiv, mye grunnet kunnskapen de har om at diskriminering ikke tillates.

Velger ulike yrker

Den viktigste grunnen i dag til at vi ikke har lik lønn mellom kjønnene, er fordi kvinner oftere enn menn velger å jobbe i mer lavtlønnede yrker, som frisør, barnehage og helsefag.

En annen faktor er at menn oftere søker seg til toppjobber, noe som medfører at menn oftere får høyere lønn enn sine kvinnelige kolleger. Det er selvfølgelig synd at så mange kompetente kvinner faller utenfor, men det er mange ting vi kan bedre ved å støtte hverandre mer. Kvinne som mann.

Kvinner som faktisk sliter

Likelønn er alltid et stort tema på kvinnedagen. Jeg hører dessverre sjelden gode, konkrete forslag som kommer til å løse lønnsproblematikken de prater om. Selv tror jeg det er våre sosiale normer som i størst grad trenger endring for at vi skal oppnå et mer likestilt land.

Jeg skulle ønske at kvinner og menn på 8. mars heller rettet blikket ut mot verden. Ut mot kvinner som faktisk opplever diskriminering. Ut mot kvinner som blir giftet bort og voldtatt. Ut mot kvinnene som faktisk sliter.

På den internasjonale kvinnedagen, i tog og i taler, bør vi hylle de som står opp imot autoritative regimer. Og vi bør for én gangs skyld sende tydelige signaler om at det som skjer, ikke er greit.

Ikke glem verden utenfor Norge

Jeg prøver ikke å si at alt er perfekt i Norge for kvinner og menn. Men utenfor våre landegrenser er det mye verre. Det er utenfor våre landegrenser kvinnekampen bør legge sitt fokus.

Så, kjære kvinner og menn, ikke glem de som faktisk blir undertrykt og diskriminert. Ikke glem verden utenfor Norge.

