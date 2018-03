I dag skal vanlige biler sjekkes omfattende hvert andre år.

Det er bra! Men hva med sjåførene?

Den lappen som bestefar fikk på 50-tallet da trafikkbildet var helt annerledes, den mener jeg det stilles altfor lite spørsmål ved.

Den gangen var kjøreopplæringen tilpasset datidens landevei. Det var helt andre krav som ble stilt til bestefar.

Dette var kanskje godt nok da, men er det godt nok i dag når kravene til teoretisk og praktisk forståelse er helt annerledes?

Lenge siden 50-tallet

Ikke før bestefar blir 75 år, blir han innkalt til en sjekk hos legen. Der sjekkes blant annet syn og hørsel. Eventuelle sykdommer blir også med i vurderingen.

Dersom han består testen, får han en helseattest som han leverer på trafikkstasjonen. Han får da lov til å kjøre i inntil tre år til før en ny test må tas.

Dette er vel og bra, men hva med bestefars faktiske kjøreferdigheter?

Mye har skjedd siden 50-tallet. Formelle krav og selve trafikkbildet er svært annerledes. Er oversikten og reaksjonsevnen god nok? Har de eldre den faktiske kunnskapen som skal til for å forstå trafikken?

Vi testes i detalj

Jeg fylte nettopp 18 år og har fått førerkort for bil. Jeg ble «utsatt» for en god, men krevende kjøreopplæring. Her ble mine sjåførferdigheter testet til minste lille detalj.

Jeg tenkte av og til på hvordan bestefar ville taklet dette. Jeg mener ikke å si at alle bestemødre og bestefedre er dårlige sjåfører, men hvordan kan vi sikre oss at eldre sjåfører på våre veier er gode nok?

Jeg mener fortsatt at det er riktig med en legesjekk av personer over en viss alder, men vi må også sikre at sjåførferdighetene er gode nok.

Her tenker jeg at bestefar bør innkalles til kjøretime akkurat slik som bilen blir innkalt til EU-kontroll. Han og kjørelæreren tar seg en tur, og kjørelæreren krysser av for hva som er bra og dårlig.

En ny førerprøve

Dersom det viser seg å stå dårlig til med bestefars bilkjøring, må han få kjøreopplæring før han må opp til ny førerprøve.

Klarer han ikke denne, bør han faktisk «avskiltes».

Dette høres hardt ut, men hvem ønsker vel å ha uegnede sjåfører på veiene våre?

Disse tiltakene er både krevende og omfattende, både for de eldre og for systemet. Men jeg tror faktisk at det er verdt det.

Samfunnet har en nullvisjon når det gjelder antall døde i trafikken. Kanskje kan dette være et tiltak for å komme nærmere målet.

