Russetiden er nærmest fredet. Det er på tide å stille noen kritiske spørsmål.

26.03.2023 20:00

At russen kan ta ansvar og drikke mindre, virker det ikke som at så mange har tenkt på, skriver Stine Bentzen.

Det er ikke en menneskerett å være russ.

Jeg hadde eksamen midt i russetiden. Da jeg fortalte dette til andre, ble jeg møtt med sjokk, vantro og indignerte blikk av typen: «Skal du ta dette med menneskerettsdomstolen i Haag eller holder det med den i Strasbourg?»

La meg forklare hvorfor jeg ble frastjålet livets absolutte høydepunkt på såpass brutalt vis. Jeg gikk International Baccalaureate (IB), en internasjonal linje, på videregående.

Da de skulle legge opp sin globale eksamenskabal, tok de hverken hensyn til religiøse eller nasjonale helligdager. Selv ikke norske ungdommers iboende behov for å drikke seg dritings i rød kjeledress ble prioritert.

IB har nemlig skjønt det som for mange nordmenn kan virke som en revolusjonerende tankegang: Selv om russetid er gøy, er det både mulig og lov å la være. Det er kanskje til og med lurt.

Ikke mange som har tenkt på

For det er vel ingen som innbiller seg at det er spesielt lurt å dedikere den siste måneden på videregående til flatfyll og fanteri. Rundt denne tiden av året fylles avisene av artikler om utestenging, mobbing, slåsskamper og bråk som kan knyttes til russefeiringen. For ikke å snakke om at russetiden tar fokuset bort fra det som kanskje er det viktigste skoleåret i ens liv.

I og med at jeg egentlig skulle vært russ i fjor, overhørte jeg både læreres og elevers frustrasjoner rundt russetiden.

At russen kan ta ansvar og drikke mindre, virker det ikke som at så mange har tenkt på.

Lærerne var frustrerte fordi de var pent nødt til å flytte fagsamtaler og vurderinger for at folk skulle dukke opp i noenlunde frisk tilstand. På den andre siden var det elever som mente det var urimelig av læreren å gå gjennom noe nytt i timen, siden de hadde store planer om å skulke fordi de skulle toppe livet på Tryvann kvelden før.

Hvert år går debatten varmt om hvorvidt løsningen på problemet er å flytte russetiden til eksamen eller å fjerne eksamen helt. At russen kan ta ansvar og drikke mindre, virker det ikke som at så mange har tenkt på.

Politisk vanskelig

Og det er kanskje her hovedproblemet ligger. Å tukle med russetiden, eller bare å foreslå at den bør endres, er politisk utrolig vanskelig.

Da utdanningsminister Tonje Brenna (Ap) lovet å gjøre noe, var resultatet at departementet hennes før jul foreslo å lage en intensjonserklæring om russetiden, som inneholder punkter blant annet skolene og russestyrene skal jobbe med.

Russetiden fredes dermed fra noen av de kritiske spørsmålene det er på tide å stille.

Det er på tide at vi utfordrer russetiden skikkelig

Det bør ringe høyere i alarmklokkene når det er vanlig at 10.-klassinger allerede har bestemt seg hvem de skal være på buss med, og hvem som ikke skal få være med. At de som ikke har bussplass, like gjerne kan gi opp å få seg venner. At 1.-klassejenter er «rullekull» som skal prøve å få innpass på buss på 3.-klasseguttenes nåde.

Må utfordres skikkelig

Det er mye som går galt om holdningen til russetiden er som den har vært hittil: la humla suse, la bussen rulle, fordi det bare er russetid én gang i livet. Det er på tide å utfordre russetiden skikkelig, uten at premisset er at russetiden skal få fortsette sånn som den er i dag.

For det er som kjent ingen menneskerett å være russ, selv om det virker som om en menneskerettsstatus er det eneste som kan gi russefeiringen en stødigere posisjon enn den har i dag. I så fall håper jeg at jeg i alle fall får rulleplass til Haag.

