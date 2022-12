Funksjonsnedsettelsen min hjelper meg å se hvilke muligheter jeg har

August Saxegaard 20 år

7 minutter siden

For meg er det å kjenne på en mestringsfølelse viktig. For hver gang jeg kjenner på motgang knyttet til diagnosen min, blir det bare viktigere og viktigere, skriver August Saxegaard.

Vi kan alle finne arenaer hvor vi lykkes.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Mitt navn er August. Jeg er 20 år og har diagnosen Cerebral parese (CP). Det er en funksjonsnedsettelse som svekker deler av musklene i kroppen min, og som gir meg kognitive utfordringer. Blant annet har jeg dårlig rom- og retningsforståelse, og det meste innenfor matematikk er krevende.

Selv om jeg har en mild grad av CP og kan leve omtrent som normalt, er det ikke alltid like kult å være født med et annet utgangspunkt enn de fleste andre ungdommer.

Fakta Julekalender: «Livsvisdom fra ungdommen» Når unge deltar i samfunnsdebatten, blir alderen deres med jevne mellomrom brukt mot dem. Men hva vet vi egentlig om livet deres? Hver dag frem til jul skal 24 unge mennesker dele av sin livsvisdom i Aftenposten. Kanskje kan flere lære noe av de unges erfaringer? Vis mer

Diagnosen gir meg drivkraft

Samtidig har begrensningene mine hjulpet meg til å se hvilke muligheter jeg har, og hva jeg vil bruke tiden min på.

For meg er dette musikken. I musikken har jeg alltid funnet glede og mestring. Det at diagnosen min gjør at det er enkelte ting jeg aldri kommer til å mestre, gir meg ekstra drivkraft til å satse på det jeg vet jeg er god i - og som er blitt min store drøm.

Drømmen min er nemlig å kunne leve av å skrive og formidle min egen musikk. Drømmen er å nå ut til et stort publikum med det jeg elsker.

For meg er det viktig å kjenne på en mestringsfølelse. For hver gang jeg kjenner på motgang knyttet til diagnosen min, blir det bare viktigere og viktigere.

Som da jeg var liten og drømte om å bli fotballproff. Jo eldre vi ble, jo større ble forskjellen på vennene mine og meg. De løp bare fortere og fortere, og jeg visste at jeg aldri kom til å ta dem igjen.

Da tiden kom for å dele inn i første- og andrelag, visste jeg hvor jeg kom til å havne. I mattetimen kunne jeg levere inn en matteprøve hvor jeg bare hadde klart å svare på tre oppgaver.

Finn ut hva du brenner for

Men så kom musikktimen. Jeg kunne endelig vise de samme guttene som løp fra meg på fotballbanen, hvordan ting skulle gjøres.

Det er et altfor stort press på at alle skal være gode i alt, særlig blant unge. Jeg mener det heller burde handle om å finne noe som du brenner for.

Finn din greie, ditt talent. Noe du kan dyrke og gjøre om til en lidenskap. Noe som kan gi deg en mestringsfølelse. Det er dette vi trenger. Ikke et press på å prestere på alle områder, hvor man ender opp med å stå igjen tappet for motivasjon og krefter.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!