«Barbie» utfordrer publikum til å se kvinnekamp på en ny måte

«Barbie» kan gi menn forståelse for kvinners følelser, skriver Emilie Ovnerud. Bildet er fra «Barbie»-filmen som hadde kinopremiere forrige uke med Margot Robbie som en av hovedkarakterene. Vis mer

Filmen er politisk satire.

21. juli begynte «Barbie»-filmen å rulle på kinoer verden over. Den har møtt masse kritikk, kanskje spesielt fra menn.

NB: Kan inneholde spoilers.

De fleste menn vil nok ikke forstå det at vi kvinner kler oss i rosa for å se filmen bare for å gråte under montasjedelen på slutten av den. De forstår kanskje ikke vitsen om «Gudfaren», referansen til romanen «Stolthet og fordom», «jeg er ikke bra nok»-scenen eller monologen om det å være kvinne.

Dette er ikke bare en film laget av en kvinne og ment for kvinner. Det er en film som kan gi menn forståelse for kvinners følelser.

Hvis det å se at Ken har så lite makt og blir oversett i «Barbie»-land frustrerer deg, så gratulerer: Du har fått et lite innblikk i hva vi kvinner har kjempet mot i tiår. Denne filmen var ikke laget om deg som er mann. Om du tror den er det, er du en del av problemet.

Filmen viser ekstreme verdener der kun kvinner eller kun menn styrer, før de enes om en kvinnestyrt verden på slutten. Alle «Kens» (menn) får de samme samfunnsstillingene kvinner ofte får i dag. Dette reagerte folk i kinosalen på.

Filmen er politisk satire. Den vekker engasjement i samfunnet, fordi menn forhåpentlig får et innsyn i patriarkatets virkning i den ekte verden. «Barbie»-filmen er uten tvil en film som utfordrer publikum til å se på kvinnekampen på en ny måte.

Så kjære deg som mener «Barbie»-filmen var ukomfortabel, at den ikke var for deg eller at den ikke er realistisk: Se den igjen. Men denne gangen, sett deg ordentlig inn i Kens posisjon. Etter det vil jeg love deg at du ser på kvinnekampen annerledes.