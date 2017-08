Jeg røyker hasj. Jeg ønsker ikke å gjemme meg.

I dag er cannabis kriminalisert i Norge. De som besitter, selger eller nyter cannabis er pr. i dag kriminelle i lovens øyne.

Jeg ønsker å stille spørsmål om hvorfor det fremdeles er slik.

Det er en lørdagskveld sent i mai. På Snapchat ser jeg venner og bekjente som lader opp til kvelden med alkohol.

Selv har to kamerater og jeg tatt på oss støvlene, fylt opp en flaske med vann og hentet et stort ullpledd. Vi tusler så ned til skogen hvor vi kan se på fjorden.

Verdens fredeligste menn

Vi har mekket to jointer som vi tenkte å røyke til den fine utsikten. Tiden går, spliffene sirkulerer, og etter et kvarters tid sitter vi igjen med to filter.

Vi spiller bakgrunnsmusikk som vi alltid gjør. Pink Floyd, Bob Dylan og ELO er gjengangere.

Tiden passerer, og vi sitter bare og nyter musikken og utsikten.

Chicago spiller i bakgrunnen idet jeg proklamerer: «Hva er galt med at tre myndige ungdommer setter seg ned i skogen, drikker vann, hører «You’re the Inspiration» og deler et rusmiddel som gjør oss til verdens fredeligste menn?».

Vi fant aldri ut hva som var galt med det vi gjorde.

Anonymitet

Jeg må skrive dette leserinnlegget anonymt. Det er trist i grunn, for jeg har ikke noe imot at Aftenpostens lesere vet hvem jeg er og hva jeg gjør.

Jeg ønsker ikke å gjemme meg. Jeg ønsker å dele mine egne erfaringer og meninger uten å bli stigmatisert og straffeforfulgt.

I dag får vi ikke korrekt informasjon om cannabis, dets virkninger og dets skadeomfang, etter min mening.

Vi får ikke undervisning om cannabis i skolene.

Det eneste vi lærer om cannabis, og narkotika generelt, er at vi skal ha MOT til å si nei.

Cannabis er i dag et tabubelagt tema i Norge. En risikerer i dag å bli stemplet som «nærkis» om en åpent deler positive meninger, erfaringer og holdninger til cannabis.

Dette er nok fordi mange anser cannabis som «narkotika» på lik linje med amfetaminer, kokain og MDMA.

Men det få vet, er at ifølge blant annet Illustrert Vitenskap har tyske og canadiske forskere bevist at alkohol og tobakk er mer helseskadelig enn cannabis.

Må støtte kriminalitet

Så hvorfor er det fremdeles kriminalisert? Det er et spørsmål jeg stiller meg selv mange ganger. Jeg har ingen svar.

Jeg synes personlig det er tåpelig at myndighetene skal bestemme over hvorvidt jeg kan røyke cannabis eller ikke.

Jeg skulle heller ønske at cannabisen jeg kjøper, bidrar til å støtte staten gjennom avgifter og moms

På toppen av det hele blir jeg som hasjrøyker tvunget til å støtte organisert kriminalitet, når jeg kjøper cannabis.

Jeg ønsker selvfølgelig ikke dette. Jeg skulle heller ønske at cannabisen jeg kjøper, bidrar til å støtte staten gjennom avgifter og moms, som med alt annet konsum.

Ingen av stortingspartiene går til valg på legalisering av cannabis. Dette forundrer meg, og jeg håper at dette innlegget kan åpne øynene til alle de som anser hasjrøykere som en gjeng narkomane samfunnstapere, for det er vi så absolutt ikke.