Kassadamen ser over hodet mitt, bort på assistenten min og spør henne om jeg skal ha pose.

– To stykk, svarer jeg høyt og borer blikket mitt inn i hennes. Hun skvetter til. Forventet ikke at det var jeg som skulle svare.

– Og kvitteringen, takk, sier jeg smilende før hun rekker å spørre.

Fordi jeg sitter i rullestol og har med meg en assistent, opplever jeg ofte å bli oversett.

Folk henvender seg til assistenten min som om hjernen min sitter i rullestol også.

Dette skjer på grunn av fordommer og mangel på kunnskap.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Jeg vil rope: «Se meg!»

Akkurat som nordmenn som er mørke i huden, får spørsmål om hvor de egentlig kommer fra. Eller bifile som blir konfrontert med holdninger om at det bare er en «eksperimentell fase».

Slike spørsmål berører ofte noe som oppleves dypt personlig, så å svare kan være både vondt og vanskelig.

Det er også lett å innta forsvarsposisjon, fordi spørsmålene gjerne stikker litt ekstra i følelsene. Selv er jeg rullestolbruker og skeiv.

Jeg vet hvordan det er å bli møtt med fordommer mot kryssende identiteter. Spørsmålene kommer ofte av uvitenhet, og å svare kan føles som en byrde.

Men jeg tenker at spørsmålene også er usedvanlig viktige nettopp fordi de gir oss en sjanse til å bekjempe fordommer. Desto flere fordommer, desto viktigere er det å svare de med ro og innsikt.

Kassadamen turte

Jeg vil rope: «Se meg!», når kassadamen atter en gang overser meg. Hun blir tomatrød i ansiktet når jeg ber om kvitteringen.

Hun sier lavmælt unnskyld og smiler forsiktig tilbake. På den ene siden er det viktig å besvare utfordrende spørsmål og erstatte uvitenheten med kunnskap, men det er også nødvendig å våge å gi slipp på sine egne fordommer. Kassadamen turte det, nå hilser vi alltid.

For å endre oppfatninger og få et mer nyansert bilde av verden er vi nødt til å oppsøke de med ulike meninger enn oss selv.

På Facebook får jeg som regel bekreftet mitt tankesett fordi mine venner stort sett mener mye av det samme som meg. Derfor er jeg nødt til å gå ut av komfortsonen og oppsøke det som utfordrer mitt syn.

Vi må tørre å stille andre til veggs, samtidig som vi må tåle å bli utfordret selv.

Må ta andres kamper

Men kampen mot fordommer kan være vanskelig å ta, derfor er det nødvendig å stå sammen. Vi må ta vel så mye hverandres kamper som våre egne. Stå opp for venninnen din med hijab.

Stå opp for broren din som er kronisk syk. Stå opp for kjæresten din som er muslim. Og stå opp for faren din som er homofil. For sammen står vi uendelig mye sterkere.

Og sammen kan vi spre mer nyansert kunnskap. For meg er minoritetsgruppene jeg tilhører noe fint. Jeg kan bidra med nye perspektiver i den offentlige debatten, og være en ressurs.

Men vi er nødt til å stå sammen og debattere for hverandre for å nå helt ut. I den offentlige debatten må vi våge å stå opp for hverandre og bekjempe fordommer som ikke kun rammer oss selv.

Vi anbefaler også:

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.