En vennegjeng prater og ler – det høres ut som om de har det topp. Mens de ler over en dårlig spøk, slenges ordet «neger» ut. Det blir helt stille. Han som sa det, prøver å få de andre til å le, uten å lykkes.

Forsøket på en spøk etterfølges av lang, tenkende stillhet. Slik forblir samtalen. Plutselig slenger en av guttene ut en forferdelig tørr vits for å lette på stemningen, og alle begynner å le.

For å holde på den gode stemningen, slenger en tredje ut en vits om jødene under krigen, noe som gjør at alle ler enda høyere.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Forskjell

En av guttene ser sin sjanse og griper den. Han gjør til fjeset sitt og sier «jeg er jøde» med sarkastisk stemme. De andre ler høyere og klapper ham på skulderen.

Alle unntatt én. Alle unntatt han ene gutten, han som ikke synes det er gøy å tulle med hvordan seks millioner jøder døde, han som ikke liker å tulle med hvordan folk ble gasset til døde.

Han er som meg. Han som tvilende trekker lett på smilebåndet før han går.

Hvorfor blir det stille når noen kaller andre «neger», mens mange fortsetter å bygge på den såkalte spøken så fort noen kaller en for jøde?

Vår hverdag

Engelsktimen kommer og klassen leser Gutten i den stripete pysjamasen. En tekst om en liten gutt som uten å vite det sniker seg inn i Auschwitz før han ender opp i gasskammeret.

Etter timen prates det litt om teksten, og igjen kommer det: En såkalt vits om holocaust. Nok en gang er det noen som synes det er morsomt å komme med kommentaren «jeg er jøde».

I det siste har jeg hørt flere og flere «vitser» om jøder, som i scenarioene over, det skjer nesten daglig. Det har alltid vært der, men ikke i like stor grad som nå.

Det virker som at det er blitt greit, en del av vår hverdag. Særlig blant flere gutter. Jentene fremstår som mer tvilende til slike vitser og synes i de fleste tilfeller at det ikke er morsomt.

Helt feil

Jeg reagerer på utviklingen fordi jeg synes det er fundamentalt galt å tulle med dette. Tenk på dem som er jøder, tenk på dem som opplever at religionen deres blir gjort narr av?

Jeg tror helt ærlig at folk ikke vet hva de prater om, hvilke konsekvenser det kan få og hvilken påvirkning det har på andre.

Når man ikke kan si «neger», så finner man tydeligvis noen andre å slenge dritt om.

Det er vanskelig å si hvor problemet ligger. Kanskje har de som sier at vi glemmer vår historie, rett?

Kanskje må vi lære mer om hva antisemittisme er på skolen, om at det faktisk ikke forsvant da krigen var over? Eller så kan ungdommer lære seg å tenke seg om litt og vokse opp!

