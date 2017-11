Nylig ble det i Paradise Papers avslørt at flere politikere og bedrifter over hele verden er involvert i skatteunngåelse.

Skatteunngåelse innebærer at folk har unngått å betale skatt. Dette er et stort problem i det internasjonale samfunnet, så det er viktig at vi tar tak i problemet.

Finner vi ikke løsningen på problemet, taper vi viktige skatteinntekter.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Den frie pressen

Skatteunngåelse er ikke et ukjent problem i det internasjonale samfunnet. For bare ett år siden ble det avslørt, gjennom det vi kjenner som Panama Papers, at flere firmaer og privatpersoner unngår å betale skatt.

De setter pengene inn i skatteparadis og bidrar ikke med de ressursene de burde til sitt land.

Det er positivt når mediene kommer med slike avsløringer. Hadde det ikke vært for den frie pressen, hadde man ikke fått den samme informasjonen. Medienes rolle er derfor utrolig viktig for samfunn over hele verden.

Vi er avhengig av de frie mediene for at folk skal stå til rette for sine handlinger.

Avsløringene i Paradise Papers viser at bruken av skatteparadiser går langt over det man tidligere trodde.

Takket være mediene kan vi være litt mer informert. Det gjør det også lettere for oss å ta tak i problemet, som vi dessverre har visst en stund at eksisterer.

Bør være ulovlig

Ifølge Aftenposten knyttes over 1000 nordmenn til denne avsløringen. Disse bør stilles til ansvar for sine handlinger. Det ikke å bidra med penger til velferdsstaten bør være ulovlig.

Når man sitter på store ressurser, bør man bidra som alle andre. Norge går ikke under på grunn av noen som unngår skatt, men de gjør noe grunnleggende feil ved å sette vekk pengene for seg selv.

De ressursene vi taper, kunne vi brukt på bedre helsetjenester og et sterkere forsvar, bare for å nevne noe.

Om det internasjonale samfunn ønsker, som meg, at alle skal betale skatt, så bør vi gjøre noe nå. Vi må stå sammen mot dem som unngår skatt, og stille dem ansvarlig for sine handlinger.

Det å gjemme bort penger er grunnleggende galt. Det er viktig at mediene fortsetter med sine avsløringer. Nesten alle vil leve i en verden der alle bidrar.

Her kan du lese mer om Paradise Papers:

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.