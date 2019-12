5. desember skriver Emma Erlandsen fra Unge Høyre at Høyre må ta kampen om norsk EU-medlemskap.

Hun mener den yngre generasjonen ikke har vært med i prosessen. Men et flertall av ungdomspartiene sier jo nei.

Stor motstand

EU-motstanden i Norge er fortsatt stor. Instituttet Sentio gjennomførte i juni 2018 en undersøkelse som viser at 67 prosent av nordmenn sier nei til EU. Undersøkelsen viser også at det er dødt løp mellom ja- og nei-siden når det kommer til EØS-avtalen.

Prinsippene i EU om samhold, samarbeid og frie grenser er fine, men disse gjelder kun for de som allerede bor i Europa. Internasjonal solidaritet handler også om de som bor utenfor. Der strekker på ingen måte EU til.

Et eksempel er flyktningpolitikken. Istedenfor å fordele ansvaret likt har de overbelastet land i Sør-Europa og betalt store summer til autoritære regimer som Tyrkia og Libya for å plassere flyktninger i provisoriske leirer.

Konsekvensene

De søreuropeiske landene ble ført inn i en dyp, økonomisk krise på slutten av forrige tiår. Mange fikk ta opp lån fra andre EU-land som ikke var like hardt rammet av finanskrisen, mot at de forpliktet seg til store kutt i velferdsordninger.

Som nevnt har søreuropeiske land måttet ta imot en stor andel av flyktningene. Dette, kombinert med mangelfull finansiering av velferdstjenester, utfordringer med integrering og en splittende retorikk har ført til perfekte forhold for ytre høyre.

Dessuten åpner arbeidslivspolitikken til EU opp for sosial dumping. Gjestearbeidere presser også norske lønninger ned, fordi det ikke kreves at arbeidsgivere betaler dem norsk lønn.

Klimakrisen er vår tids største utfordring, men vi trenger ikke et overstyrende organ til å prioritere klima og miljø i Norge. Det vi trenger, er partier med god klimapolitikk som prioriterer miljøet for fremtiden.

Men for all del, start gjerne diskusjonen igjen, og ha en ny folkeavstemning. Samtidig håper jeg at dere tenker på at man ikke kan ha folkeavstemninger gang på gang fordi dere misliker resultatet, og at dere tar et nei for et nei den tredje gangen.

