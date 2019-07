Etter videregående begynte jeg på en bachelorutdanning i biovitenskap. Jeg var kjent med realfag og trodde jeg kom til å trives. Men med tiden innså jeg at noe manglet.

Jeg var umotivert og usikker. Menneskene på studiet var den eneste grunnen til at jeg trivdes, men jeg visste at det ikke var en legitim grunn til å fortsette. I fjor tok jeg derfor et valg. Jeg avsluttet studieløpet mitt.

Valget var ikke enkelt. Jeg visste at det var riktig, men trodde samtidig at folk rundt meg ikke ville godta mitt valg. Å bytte studier blir sett på som en ukultur. Man blir sett på som useriøs. Man får høre at valgene man tar, kan komme til å definere deg i flere år.

Men hvem er egentlig sikker på seg selv og hva man vil gjøre når man er 19 år?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Mange muligheter

I disse dager sitter mange og lurer på hvilket studium de skal takke ja til. Mange vil helst komme inn på sitt førstevalg. I enkelte tilfeller gjør man ikke det. Noen ser kanskje på dette som verdens undergang. Men mange glemmer alle mulighetene vi har i Norge.

Du kan velge å ta opp fag eller starte på studier som ikke er ditt førstevalg. Det kan til og med hende at du ender opp med å like det!

Eller du kan ende opp som meg: Å mislike førstevalget.

Men selv om du bestemmer deg for noe, trenger du ikke å være bundet til dette valget. Jeg tror mange glemmer dette.

Visste ikke hva jeg trengte

Nå studerer jeg helseledelse og helseøkonomi. Studiet inneholder en kombinasjon av emner som jeg selv ikke visste at jeg trengte. Jeg merker hvor glad jeg er hver gang jeg går til universitetet.

Jeg har alltid vært interessert i helse og trodde derfor at realfag var min vei å gå. Jeg trodde jeg ønsket å jobbe med celler og hva som skjer på innsiden av kroppen.

Men jeg visste ikke at jeg i tillegg trengte et studium med et samfunnsperspektiv for å gjøre det hele komplett.

Sannheten viste seg å være at jeg ønsket å lære mer om hvordan helsevesenet fungerer, hvordan politikken og den samfunnsøkonomiske delen av helsetilbudet vi har, fungerer.

Det hadde jeg aldri funnet ut av dersom jeg ikke hadde sluttet på mitt forrige studie og hoppet ut i det.

Tenker langsiktig

Nå tenker jeg mer langsiktig på hvilke karrieremuligheter jeg har. Det gjorde jeg ikke før. Akkurat nå vet jeg at jeg har tatt det rette valget fordi det gjør meg lykkelig. Jeg er motivert til å lære mer, selv utenom studiene.

Det er mange som ikke tør å ta denne risikoen fordi det skaper ustabilitet. Vi mennesker trives best i komfortsonen og vil helst ikke starte på nytt. Det ukjente er skummelt. Vi ønsker ikke å gå utenfor komfortsonen.

Men min oppfordring til deg er: Prøv deg frem. Våg å gjøre feil. Selv om du bestemmer deg for noe, trenger du ikke å være bundet til valget resten av livet.

Si ;D har i utgangspunktet sommerferie frem til 20. august, men innboksen sjekkes med jevne mellomrom. Hvis du også vil skrive til Si ;D, kan du sende ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.