Lørdag 20. juni holdt fem medlemmer fra Sian (Stopp islamiseringen av Norge) en markering på Mortensrud i Oslo. Vi var rundt 300 mennesker som møtte opp for å demonstrere mot budskapet deres. Under markeringen ropte de rasistiske og hatefulle ting om muslimer, samtidig som de rev sider ut av Koranen.

Tårer i øynene

Å se troen til naboene mine, kollegene mine og bestevennene mine bli nedverdighet på den måten gjorde meg rasende. Det ga meg tårer i øyene å se at noen har så lite respekt for noe som betyr så mye for andre. Det viser hvor lite medmenneskelighet menneskene i Sian har.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Under markeringen omtalte Sian-leder Lars Thoresen muslimer som «apekatter» og «barbarer». Sian gjemmer seg bak religionskritikken, men i realiteten er budskapet deres utelukkende hat og fordommer. Jeg mener dette er åpenbar rasisme.

Farlig for demokratiet

Sian dehumaniserer de mer enn 200.000 muslimene i Norge. Budskapet deres er farlig for demokratiet og samfunnet vårt. De nører opp under rasisme og gir næring til ekstreme holdninger.

Helmine Syvertsen

Det er liknende holdningene som førte til terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011 og i moskeen i Bærum 10. august 2019.

En debatt skal være saklig og konstruktiv, uten personangrep og fordommer. Det skal føre til mer kunnskap og forståelse. Derfor er det viktig at vi har respekt for hverandre. Det å ødelegge Koranen eller å kalle noen for «apekatter» er ikke konstruktivt og har ingen plass i den offentlige debatten. Målet deres er ikke å skape en saklig debatt, bare splittelse og hat.

