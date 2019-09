Jeg har full forståelse for at noen kan si seg uenige i Fremskrittspartiets politikk og retorikk. Men det er fullstendig bak mål at deler av Venstre-ledelsen går så langt at de anklager partiet for brun propaganda og i mine øyne nærmest klistrer et hakekors på regjeringspartneren.

Fakta: Dette er saken – Venstres Abid Raja uttalte til NRK før helgen at Sylvi Listhaug og Siv Jensen sprer «brun propaganda». – Han siktet til Facebook-innlegget til Listhaug der hun la ut et bilde med teksten «Norge skal ikke ta imot båtimigranter» og Jensens bruk av ordet «snikislamisering» da en ung jente ikke ville ta kronprinsen i hånden i moskeen som Philip Manshaus angrep i august. – Venstre-leder Trine Skei Grande støttet Raja. – Det fikk Frp-leder Siv Jensen og flere andre i Frp til å reagere kraftig. - Det er helt uakseptabelt at Grande stiller seg bak Abid Raja, uttalte Siv Jensen.

Etter Venstres dårlige valgoppslutning er det rimelig åpenbart at Abid Raja hodestups jakter lederstillingen i partiet. Han ble tidligere «snytt» for en plass rundt Kongens bord, og de fleste fikk med seg Sirkus Abid el Grande.

At han nå påstår at Frp fremmer brun propaganda, er dessverre ikke veldig overraskende. At Venstre-leder Trine Skei Grande stiller seg bak utspillene hans, samt fylkesledere rundt om i landet, er skuffende og alarmerende lite gjennomtenkt.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Lengst unna fascisme

Hvis et parti benytter seg av brun propaganda, er partiet brunt, slik jeg ser det. Å være politisk «brun» er det samme som å være fascist eller nazist. Fascister støtter blant annet en sterk stat, sosialisert næringsliv med statlig dominans, hemmelig politi og undertrykkelse av organisasjonsfrihet og ytringsfrihet. Fascister er ihuga kollektivister.

Les Abid Rajas kronikk:

Fremskrittspartiet må sies å være det partiet representert på Stortinget som befinner seg lengst unna disse beskrivelsene, uavhengig av om man måtte mene at politikken er bra eller ikke.

Raja nevner spesielt to saker for å rettferdiggjøre brunbeisingen av enkeltpolitikere og partiet Frp. I valgkampen signaliserte Sylvi Listhaug (Frp) at hun ikke ønsker å ta imot flere båtmigranter. Det er et fullstendig legitimt syn, og du må virkelig anstrenge deg og tolke henne i aller verste mening om du skal komme i nærheten av Rajas og Grandes konklusjon.

Absurd konklusjon

Fremskrittspartiets perspektiv – slik jeg har forstått det – er at man ikke ønsker å insentivisere migranter fra den tredje verden til å legge ut på de ekstremt farlige reisene over Middelhavet.

Hvis Norge tar imot båtmigranter som er blitt smuglet ut på havet med den hensikt å skulle bli plukket opp av skip som Ocean Viking, bidrar man til å holde svært risikable migrasjonsruter i live og svært lukrative for kyniske menneskesmuglere.

Dette ønsker ikke partiet å støtte opp under. Gjør det propagandaen brun? Selvsagt ikke. Det er en absurd konklusjon.

Når det gjelder begrepet «islamisering» og «snikislamisering», forstår jeg at enkelte misliker terminologien, men jeg mener at begrepene er legitime og faktuelle. Disse begrepene beskriver simpelthen endringer hvor religionen islam får mer og mer innflytelse på samfunn, forvaltning, Forsvaret og så videre. Det er et faktuelt begrep og sier ikke noe om hvorvidt såkalt «islamisering» er positivt eller ei.

Privat

Fremskrittspartiets syn på akkurat dét er godt kjent, og man kan jo mene at det er helt på jordet, men å påstå at begrepet beviser at enkeltpolitikere eller regjeringspartiet Frp bedriver brun propaganda, blir useriøst. Helt useriøst.

Mye slitasje

Så nå har jeg dette å si til Trine Skei Grande, som støtter beskyldningene, Abid Raja som kunngjorde dem, og store deler av Venstre-ledelsen som har meldt sin kollektive entré i Sirkus Abid el Grande: Dere kunne ha latt være å beskylde regjeringspartneren for brun propaganda selv om dere gikk på et stort valgtap, og nå bør dere i det minste ha selvinnsikten til å beklage det enorme feiltrinnet.

Dere gikk altfor langt. Nå må både dere i Venstre og Fremskrittspartiet gå noen runder med dere selv og bestemme dere for om fremtidig regjeringsdeltagelse egentlig er i partienes interesser.

Det begynner å bli litt mye slitasje.

Her kan du lese videre om saken:

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.