Jeg er en gutt på 16 år som elsker å være sosial med kamerater, og å være i aktivitet på ulike måter. Jeg er også rullestolbruker. Jeg er veldig glad for alle hjelpemidler som gjør at jeg kan ha det frie, selvstendige og sosiale livet som er naturlig for en 16-åring. Og jeg er fornøyd med de gode ordningene vi har her i landet.

Så er det en hake: I Norge er fartsgrensen for rullestoler 10 km/t. Det vil si at når jeg skal hjem fra skolen eller ut på aktiviteter, blir jeg hengende etter når jeg tar følge med kompiser som sykler.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Nytt lovforslag

I våre naboland Sverige og Danmark er fartsgrensen 15 km/t. Tidligere har jeg vært i kontakt med avtroppende samferdselsminister Jon Georg Dale for å få samme fartsgrense også i Norge. Han gjorde en innsats for å endre regelverket, og i august 2019 var det høring på en lovendring som må til for å få lov til å øke fartsgrensen for rullestoler også i Norge.

Samferdselsdepartementet har sagt at lovspørsmålet skal avgjøres tidlig i 2020. Jeg håper ikke at denne saken, som er viktig for meg og mange andre, blir glemt når det nå kommer nye statsråder.

Så kjære Knut Arild Hareide, la oss få raskere elektriske rullestoler. Da vil du bli populær blant alle rullestolkjørere og våre venner!

