I Si ;D 27. november kritiserte Matilde Kristiansen bistandsturisme for å være ineffektivt, psykologisk skadelig for barna, skadelig for lokalt næringsliv og motivert av egeninteresse. Hun anbefaler bistandsturister å tenke grundig over sine motiver og å oppføre seg respektfullt.

Jeg er også kritisk til bistandsturisme, men jeg mener problemene ikke løses med litt refleksjon og grubling.

Egeninteresse som motiv

Det er vanskelig å få bistand til å bli effektivt, selv om man har relevant utdanning og jobber for etablerte og seriøse organisasjoner over lang tid.

Forskning har vist at bistand til fattige land kan gå helt feil på grunn av korrupsjon og dårlig politisk styring.

Det er da ganske naivt å tro at bistandsamatører skal få gjort noe nyttig i ferien.

Bistandsturisters motiv er nok vanligvis egeninteresse. Med dette utgangspunktet er det vanskelig å få til noe positivt.

Jeg er enig med Kristiansen i at motivet kan være å ha noe bra å skrive på jobbsøknader eller sette seg i et bra lys på sosiale medier. Det finnes faktisk reisebyråer som selger bistandsturisme. Du kan bo fint og gjøre litt bistand som en attraksjon midt på dagen.

Røde Kors og donasjoner på nett

Hvis du ønsker å bruke tiden din på å hjelpe andre, bør du heller melde deg som frivillig i Røde Kors' besøkstjeneste der du bor. Der er det liten risiko for skade og minimalt med CO2-utslipp.

Hvis du ønsker å bruke penger på å hjelpe andre, anbefaler jeg nettsiden Give Well. Det er en nettside som forteller hvilke bistandsorganisasjoner som benytter pengene på best mulig måte. I stedet for å bruke 30.000 kroner på bistandsturisme, vurder først hvor mye mer nytte en profesjonell organisasjon kan gjøre for disse pengene.

Jeg er fullt klar over at mine forslag ikke egner seg på Instagram. Men neste gang du ser bistandsturisme på sosiale medier, kan du gjøre deg noen tanker om hva motivet er.

