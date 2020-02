Hvis jeg ser enda en plastikkrumpe på Instagram eller en ny reklame av skjønnhetspiller, mister jeg snart besinnelsen. Instagram har et stort potensial, og da er det trist å se at det blir brukt til å fronte ting som kan være direkte skadelig.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Mer realfag i feeden

Vi er nødt til å løfte opp de influenserne som faktisk deler kunnskap som kan komme andre til gode og nytte. Eksempelvis vil jeg nevne Instagram-profilen «Snillegucci» som blant annet opplyser folk om typiske bivirkninger prevensjonsmidler har.

Hun minner også folk på å bruke refleks og hjelm, og hun fremstår som et forbilde ved å gjøre dette selv. Hun har også informert folk om å sjekke batteriene i røykvarslere, samtidig som hun deler tips om interessene sine, nemlig sminke og teknologi.

Jeg vil se flere slike rollemodeller. Jeg ønsker meg spesielt flere techfluensere. Kan vi ikke alle sammen bruke fantastiske Instagram til å inspirere hverandre og for å få øynene opp for teknologi?

Det er nemlig slik at færre og færre velger realfag på videregående, og behovet for teknologer har heller aldri vært større enn nå. Tenk om feeden til tiåringer var full av roboter, sensorer og droner i stedet for lettkledde kropper.

Diskriminerende teknologi

Jeg liker i hvert fall å tro at det ville ført til at flere fikk en interesse for teknologi, fremfor å være altfor opptatt av utseende.

Dette blir enda viktigere når man ser at jenter blir diskriminert av dagens teknologi. Visste du at det for eksempel er 70 prosent mindre sannsynlig at Google Assistent gjenkjenner stemmen din hvis du er jente enn hvis du er gutt. Dette er fordi den er mer trent på å gjenkjenne guttestemmer.

I tillegg til dette, er det også mye mindre forskning på kvinners fysiologi. Eksempelvis har vi lenge sett på smerter i brystet som et symptom på hjerteinfarkt, men det viser seg at bare én av åtte jenter som opplever smerter i brystet, har hjerteinfarkt.

Da kan man jo spørre seg: Hvilke flere sykdommer er ikke forsket godt nok på for kvinner?

Make Instagram great again

Vel, jeg vet ikke med dere, men jeg synes i hvert fall at den veien teknologiutviklingen og Instagram tar, er skummel, og det er på høy tid at vi snur om på dette.

Make Instagram great again! For å unngå diskriminering i teknologien, må vi ha mangfold i utviklingen av den. Ut med dårlige influensere og inn med techfluensere!

