Denne talen var en av juryens favoritter i vår 17. mai-konkurranse for ungdom

Kjære alle sammen. Gratulerer med gårsdagen!

Frihet er noe vi alle har et forhold til.

En 6-åring vil si at frihet er å spise så mye godteriet man vil. En 15-åring vil si at frihet er å være ute så lenge du vil. En 80-åring vil si at frihet er å beholde førerkortet så lenge som mulig.

Frihet er mye. Frihet er så mangt. Hva man definer som frihet, varierer ut ifra hvem vi er. En som er religiøs, vil si at frihet er å ikke bli dømt ut ifra hva man tror på.

En homoseksuell vil kanskje si at frihet er å være åpen om sin leging. En med funksjonsnedsettelse vil si at frihet er at man får leve et godt liv.

Fakta: 17. mai-konkurranse Hva ville du sagt om du sto på Slottsbalkongen på nasjonaldagen? Vi spurte unge mellom 13 og 21 år. Vi fikk inn over 200 bidrag.

Frihet er mye. Frihet er så mangt.

Frihet er også noe vi er samstemte om som samfunn. Alle er enige om at stemmerett og ytringsfrihet er eksempler på frihet. Utdanning og likestilling likeså. Selvom vår alder og personlighet definerer begrepet frihet, er vi enige om noe grunnleggende.

Frihet er mye. Frihet er så mangt. Disse betraktningene om frihet er ganske forskjellige. Det setter ting i perspektiv. Nasjonaldagen vår vil alltid være en spesiell dag for oss alle. Friheten til å feire 17. mai har ikke alltid vært der. Det har hendt at det ikke har blitt noe av feiringen i det hele tatt.

Et Norge i sorg blir en 17. mai-feiring i sorg. Et Norge i glede blir en 17. mai-feiring i glede.

Frihet er mye. Frihet er så mangt. Uansett ståsted er 17. mai en feiring av friheten, en feiring av landet vårt. En feiring av oss alle.

Jeg elsker historie. I en dokumentar om Frankrike ble det uttalt at «Eiffeltårnet representerer et demokrati». Tårnet består av flere små deler som holder det oppe.

Tenk på det, alle som sier til dere selv: «Jeg er ingen ting, jeg er uviktig». Det er ikke riktig. Hvis du fjerner en del av tårnet, faller det. Hvis du forsvinner, mister vi noe.

Frihet er mye. Frihet er så mangt. Grunnloven er oss, grunnloven er Norge. Frihet kan også vises med farger. Rødt, hvit og blått er frihetens farger. Disse fargene pryder det norske flagg som vaier i vinden.

Frihet er mye. Frihet er så mangt. Bjørnson skriver i nasjonalsangen vår: «Også vi, når det blir krævet, for dets fred slår lejr».

8. mai feiret vi frigjøringsdagen. Dagen der vi minnes de unge menn og kvinner som kjempet for Norges frihet.

På en dag som 17. mai må vi stoppe opp et øyeblikk, midt i pølse- og iskremspisingen, og tenke: «Noen før meg har kjempet for at jeg skulle stå her i dag og feire friheten.»

Frihet er mye. Frihet er så mangt. Gratulerer med frihetsdagen til dere alle, store som små!

