Budskapet til 1. mai er veldig flott, men er ikke FNs dag for menneskerettigheter minst like viktig? Hadde det ikke vært enda bedre om vi har én fridag i året for å stå opp for menneskerettigheter?

I dag er det folk på flukt fra krig, fattigdom, undertrykkelse og nød. Homoseksuelle lever mange steder i kontinuerlig frykt for sine liv, og mange kvinner og barn blir undertrykt og brukes i arbeid eller som sexslaver.

Å få et samfunn der alle har likt menneskeverd, er en av dagens viktigste kamper. Ingen skal trenge å leve i frykt eller undertrykkelse – det er en kamp som trengs å kjempes for, og av, alle mennesker i alle land.

Dødsstraff og flyktningleirer

Vi i Norge tar det som en selvfølge at kvinner har stemmerett, og at homofili er lovlig. Men det er ikke slik overalt i verden.

I land som Brunei og De forente arabiske emirater har kvinner fremdeles ikke stemmerett. I Afghanistan, Sudan, Pakistan, Saudi-Arabia, Iran, Irak, Mauritania og Jemen blir homofili straffet med døden. I 14 land kan man bli fengslet på livstid, og det finnes 57 land som gir opp til 14 år i fengsel for homofili.

Over 60 millioner mennesker er på flukt. Hver eneste dag sitter folk fast i flyktningleirer under uutholdelige forhold. Leirene er preget av vold, sykdommer og sult. Barn helt ned i 12-årsalderen tar sitt eget liv siden det å leve som flyktning er for vanskelig.

Likevel prøver vi å forhandle oss frem til å ta inn så få flyktninger som mulig, siden noen mener at vi ikke «har plass». Samtidig oppfordrer man det norske folk til å føde flere barn.

1. mai trenger ikke være fridag

En nasjonal fridag gir rom for å stå sammen i en kamp, slik arbeiderne har stått sammen i sin kamp hver 1. mai siden 1890.

Nå er det på tide å bytte fridagen 1. mai med FN-dagen 24. oktober. En dag der vi minner hverandre på at alle ikke har et fritt liv i sin egen kropp eller bor i et trygt land. Norge kan gå i forveien og vise at dette er noe vi virkelig bryr oss om og vil kjempe for.

1. mai har vært, og er, en utrolig viktig dag for arbeidernes rettigheter, og dette fellesskapet har skapt fremgang for hele samfunnet.

Det er fremdeles en kampdag der folk står sammen for å vise arbeiderklassens styrke og for å vise solidaritet med andre. Men trenger den, med dagens utfordringer og kamper, fortsatt å være en nasjonal fridag?

Ingen nye fridager

Å innføre nye fridager dager er ikke aktuelt, men det burde være mulig å bytte de vi har.

Derfor burde vi bytte ut 1. mai som rød dag med FN-dagen, en dag hvor fokuset er på menneskerettigheter som et felles tema, for utallige viktige kamper som strekker seg over et bredt spekter.

Dette inkluderer også arbeidernes rettigheter.

