Det er kun én måte å løse klimakrisen på

Magnus Rabben Wessmann (19) Medlem, Unge Venstre

Nå nettopp

Jeg frykter at den kommende rødgrønne regjeringens politikk ikke vil bidra til de utslippskuttene verden trenger, skriver debattanten.

Norge bør gå foran i internasjonalt klimasamarbeid. Det gjør vi ikke ved å si nei til kraftkabel, ACER og EØS.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Årets valgresultat gjør meg bekymret for Norges posisjon i det internasjonale klimasamarbeidet. Senterpartiet, SV og Rødt har vært tydelige på at de ønsker å skrote EØS-avtalen og med dette koble Norge av store deler av det europeiske klimasamarbeidet.

Samtidig vet vi at klimakrisen krever mer internasjonalt samarbeid, ikke mindre.

Et paradoks

Klimarapporten fra det internasjonale energibyrået IEA er tydelig på hvilke to faktorer som må til for å unngå de mest katastrofale konsekvensene av klimaendringene. Det ene er at verden må slutte å lete etter ny olje og gass. Det andre er at mer internasjonalt samarbeid er helt avgjørende for å nå klimamålene.

Hvorvidt Norge skal fortsette å lete etter mer olje og gass, overskygget betydningen av det europeiske klimasamarbeidet under valgkampen. Men ifølge IEA-rapporten vil målet om nullutslipp på global basis bli forsinket med 40 år uten internasjonalt samarbeid.

I tillegg er rundt 80 prosent av norsk regelverk på klima- og miljøområdet basert på EU-regelverk innlemmet i EØS-avtalen.

Det er et paradoks at partier som SV i det ene øyeblikket snakker om at klimaendringer er vår tids største utfordring, og i det neste snakker ned EØS-avtalen.

Bør gå foran

Jeg frykter at den rødgrønne regjeringens politikk ikke vil bidra til de utslippskuttene verden trenger. Rødt, SV og Senterpartiet er imot all videre utbygging av utenlandskabler.

Beregninger viser at den planlagte NorthConnect-kabelen mellom Norge og Storbritannia kan kutte rundt 2 millioner tonn CO₂. Kraftutveksling er nødvendig for å få til en grønn omstilling. Norge kan fungere som et grønt batteri for Europa, men da trenger vi politikere som ser nytten av dette.

Norge bør som et av verdens rikeste land gå foran i internasjonalt klimasamarbeid. Dette gjør vi ikke ved å si nei til kraftkabel, EUs energibyrå ACER og EØS.

Grenseløse utfordringer krever grenseløse løsninger, noe de rødgrønne ikke ser ut til å ha innsett viktigheten av. Det er kun én måte å løse klimakrisen på: sammen.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.