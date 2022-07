Tenk før du kommenterer

Marius Haga Skår Student, Bergen

Marius Haga Skår har lest flere artikler og kommentarfelt etter masseskytingen i Oslo fredag. Det fikk ham til å skrive denne teksten.

Ikke bli fristet til å følge den usaklige flokken.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg er en mann på 21 år. Student. Helt ordinær.

Jeg har lest flere artikler og kommentarfelt etter masseskytingen i Oslo natt til lørdag.

Spesielt en artikkel i Nettavisen om Subjekt-redaktør Danby Choi fikk min oppmerksomhet. På Twitter er han blitt beskyldt for å ha tilrettelagt for vold fordi han har vært kritisk til Pride.

Så. Jeg har et ønske for tiden fremover: Vær saklig.

Tenk rasjonelt før dine fingre taster. Trekk pusten, pust med magen, tenk gjennom hvilken mening dine ord bærer og tilføyer denne uoversiktlige meningsbuffeten.

Toleranse

Usaklighet, personangrep, irrasjonelle og emosjonelle responser fører ikke noe godt med seg. Tvert imot.

Du har selvsagt lov å mene det meldingen din inneholder. Men da ønsker jeg at du tolerer at jeg har en annen mening.

Like viktig er det at jeg tolerer din mening, og det skal jeg gjøre. Jeg vil veldig gjerne at vi alle kan forsøke å tolerere hverandre, selv om våre meninger er ulike.

Ytringsfrihet kan medfører skade, sinne, sorg, men det kan også skape glede og gode stunder med fruktbar debatt. Jeg ønsker det siste. Men da er igjen mitt ønske: at vi holder oss saklige.

Flere sider

Ta deg gjerne den korte tiden det tar å spørre seg selv: Er dette hva jeg faktisk mener? Er dette fruktbart og saklig? Er svaret nei: Publiser det gjerne for min del, men da må du tåle motsvar og ubehageligheter i retur.

Er svaret ja: Da må jeg dessverre informere om at ubehageligheter trolig vil bli servert likevel, men da har du i det minste prøvd å legge frem et tilbud i meningsbuffeten hvor saklighet og holdbarhet sto i fokus.

Og vær stolt over det. Ikke bli fristet til å følge den usaklige flokken.

Kanskje vi alle bør forsøke å se saker fra flere sider, ikke minst den siden du aller helst vil unngå å utforske. Det er ofte der du vil bli utfordret mest. Det er der dine tanker kanskje vil bli endret, for alltid.

