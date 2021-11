Jeg er ikke «narkis» bare fordi jeg tar en joint

Da mine foreldre fant ut at jeg røykte cannabis, ble jeg møtt med ingenting annet enn sinne og skuffelse, skriver anonym gutt (17).

Hvorfor blir jeg stemplet som kriminell bare fordi jeg velger cannabis i stedet for alkohol?

Andre på min alder kan drikke seg «dritings» og skape både uro og kaos i offentligheten. Folk tenker det kun er «ungdommer som har det gøy». For meg har det alltid føltes urettferdig.

Jeg blir sett på som en kriminell når jeg røyker cannabis i helgen for å klare å slappe av. Jeg forsto aldri hvorfor jeg ble utstøtt og nesten mobbet av klassen min da de fant ut at jeg røykte cannabis.

Slappe av

Siden jeg alltid har sett og hørt på engelske serier og musikk, ble cannabis mye mer normalisert for meg enn for mange andre. Jeg har alltid vært en stor fan av rap og hører mye snakk om å røyke cannabis i sangene. Dette er artister jeg alltid har sett opp til.

Jeg har ADHD, men jeg oppdaget det sent. Før jeg ble diagnostisert, var cannabis den eneste måten jeg klarte å slappe av på.

Jeg gjorde det nesten bare med venner og for gøy. Jeg var aldri stolt over det, og jeg ble alltid påminnet av klassekamerater at jeg var en «knarker» eller «crackhead».

Sinne og skuffelse

Jeg brukte cannabis på akkurat samme måte som de gjorde med alkohol. Men bare fordi det er ulovlig i Norge, blir jeg stemplet som en «narkis».

Jeg kunne bare ønske at noen kunne fortelle meg hvordan det er bedre at noen som er like gamle som meg, kan drikke seg bevisstløs ute en kald vinter, mens jeg ikke kan røyke en joint for å slappe av og se på serier med venner.

Hvorfor ungdommer kan prate med foreldrene sine om historier i «fylla» og le, men da mine foreldre fant ut at jeg røykte cannabis, ble jeg møtt med ingenting annet enn sinne og skuffelse.

Jeg kan prate lenge om hvor feilslått Norges ruspolitikk er, men jeg vil bare forstå hvordan noen kan rettferdiggjøre måten vi behandler de svakeste medlemmene av samfunnet vårt på, nemlig rusmisbrukere.

