Regjeringen oppfører seg som en omvendt Robin Hood

Edvard Kunzendorf Internasjonalt ansvarlig, KrFU

Jørgen Reymert Jensen Sentralstyremedlem, KfFU

Én time siden

Dagens regjering møter klimakrisen på en skammelig måte, skriver innleggsforfatterne. Her er statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på klimatoppmøtet i Glasgow.

Klimaet reddes ikke ved å ta penger fra verdens fattige.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og co. «feiret» i forrige uke at de hadde økt klimafinansieringen til 14 milliarder kroner. Det er svært bra at klimafinansieringen øker, for behovet er enormt. Problemet er at regjeringen tar størsteparten av disse midlene fra verdens fattigste.

Det har lenge vært enighet om at bistandsbudsjettet skal gå til såkalt ODA-godkjent bistand. Dette er bistand der hovedformålet er å bekjempe fattigdom.

Likevel har utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim (Sp) nå gjennom et skriftlig svar innrømmet at det i noen tilfeller kan «være aktuelt å vurdere finansiering som går utover OECDs regelverk for offentlig utviklingsbistand».

Øke klimafinansieringen

Dette betyr at regjeringen tar pengene som skulle gått til å bekjempe fattigdom, til å øke klimafinansieringen. Dette er helt absurd når man vet at det er verdens fattigste som rammes hardest av klimaendringene.

Regjeringen oppfører seg som en omvendt Robin Hood. Her ønsker vi å si tydelig ifra: Det er kvalmt å ta penger fra verdens fattigste!

Edvard Kunzendorf (24) og Jørgen Reymert Jensen (22) i Kristelig Folkepartis Ungdom.

Vi må selvsagt øke klimafinansieringen. Dette er at hovedtemaene på klimatoppmøtet. For vi er fortsatt langt unna de målene man satte seg i Paris.

I en rapport fra Kirkens Nødhjelp står det at Norge egentlig burde betalt 65 milliarder kroner til klimafinansiering årlig. Med et bidrag på bare 14 milliarder er det klart at Norge må ta en større del av regningen.

«Dagens fossil»

Når vi i tillegg vet at Norge aldri har tjent mer penger på olje og gass enn vi gjorde i september i år, bør det nå også være mulig å øke klimafinansieringen – utenfor bistandsbudsjettet.

2. november ble regjeringen attpåtil tildelt prisen som «dagens fossil» av Climate Action Network. Dette er en pris hvor kriteriet for å vinne er å legge ned størst innsats for å gjøre minst for klimaet.

Med KrF i regjering var dette et fokus, og det var svært viktig at Klimafondet ble finansiert utenfor bistandsbudsjettet. Dagens regjering møter klimakrisen på en skammelig måte, hvor de nedprioriterer både verdens fattige og klima.

