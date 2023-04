Det må bli vanskeligere for influensere å slurve!

24.04.2023 20:00

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Nylig kom Medietilsynet med en ny rapport om reklame, influensere og sosiale medier. Rapporten understreker igjen noe vi har visst lenge: Barn og unge eksponeres for enormt mye reklame, ofte med problematisk innhold eller dårlig merking. Og influenserne som skal være våre forbilder, tjener heftig på det.

Det den nye rapporten avdekker, er urovekkende. Så mye som 45 prosent av Tiktok- og Youtube-innholdet fra de 22 mest populære influenserne blant unge, både norske og utenlandske, inneholder reklame. Nær én femtedel er skjult.

Mye makt

Det er ikke til å legge skjul på at influenserbransjen har mye makt når det kommer til unge forbrukeres kjøpemønster. Bare i det siste kan vi trekke frem den høye etterspørsel etter den norske Oskar Westerlins «Trippel-sjokoladeboller» og den nye drikken Prime fra utenlandske KSI og Logan Paul. Dette er eksempler på hvordan influensere kan få varer til nærmest å fly fra hyllene.

For mange barn og unge er nemlig influensere forbilder. Som en kul storesøster eller kompis vi ser opp til. Vi ønsker å være som dem, kle oss som dem og kjøpe som dem.

Denne påvirkningen kan være god, som når influensere tar et tydelig standpunkt mot rasisme. Dessverre utgjør slikt innhold kun en brøkdel av det vi serveres daglig, ifølge rapporten.

Påvirkningen kan også bli problematisk, som når influensere misbruker tillitsrollen sin ved å spille på barnas usikkerheter for å tjene penger. For eksempel er flere influensere blitt felt av Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim) for å promotere kosmetisk behandling.

Trenger en oppvask

Influensere har et særskilt ansvar for hva de fremmer for sin unge målgruppe. Og selv om norske influensere er flinkere på å holde seg på matta enn utenlandske, må likevel reglene og håndhevingsmekanismene fungere bedre enn i dag. For heller ikke vi er feilfrie.

I 2022 sendte Forbrukertilsynet nemlig ut brev til 47 annonsører som brøt reglene for skjult reklame når de samarbeidet med influensere. Saker som dette viser at det må bli enklere for bransjen selv å vite hva kjørereglene er, og at den må veiledes bedre i hva som er greit å poste – og hva som burde bli værende på kamerarullen.

Regelverket trenger rett og slett en skikkelig oppvask slik at de som bruker det, faktisk forstår og kan forholde seg til innholdet.

I tillegg må det bli enklere å håndheve brudd på lover og regler og å sikre at reklamen ikke ligger ute på nett lenge etter at skaden har skjedd. Forbrukertilsynet burde få utvidet myndighet til å slå ned på skadelig reklame, heller enn å måtte nøye seg med en streng pekefinger, slik de ofte må nå.

Én unnskyldning mindre

Endringer i regelverket vil ikke fikse alt. Store deler av innholdet unge ser daglig, kommer fra utenlandske aktører som opererer med andre spilleregler enn de norske.

Likevel er det en verdi i å rydde opp her hjemme. For når vi i Press år etter år må sende ut advarsler om de samme problemstillingene, uten at vi ser noen spesiell endring, så er det kanskje noe som skurrer.

Rydder vi i regelverket, sikrer vi at influensere som slurver, har én unnskyldning mindre for å bryte loven. Vi gir også et klart signal om at vi trenger strengere regler for markedsføringen, også internasjonalt.

Det er på tide med en gjennomgang av markedsføringsloven, og det er på tide at vi får et regelverk som ansvarliggjør bransjen og gir unge den trygge digitale hverdagen de fortjener. Det tjener vi alle på.

