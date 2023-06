Matproduksjon er ikkje noko vi berre kan ruste opp over natta

La meg få ta over odelsgarden min sjølv om den berre har 100 vinterfôra sauer og er altfor liten i høgresidas målestokk, skriver Dordi Lerum (20).

Høgre nedprioriterer innbyggjaranes sikkerheit.

09.06.2023 07:00

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Om nokon år skal eg bli bonde. Eg skal då produsere god, miljøvenleg og trygg mat til landets innbyggjarar. No har totalberedskapskommisjonen slått fast viktigheita av norsk matproduksjon, då ei matforsyningskrise kan ramme oss.

Samstundes nedprioriterer Høgre den norske bonden og tryggleiken til landets innbyggjarar gong på gong.

Etter eit spesielt jordbruksoppgjer i år vart staten og jordbruket til slutt samde om 4,1 milliardar kroner til matproduksjon i heile landet. Kort tid etter var Høgre ute og sa at dei vil kutte 1,2 milliardar kroner, altså ein tredjedel av avtalen.

Skjønnar ikkje Høgre viktigheita av norsk sjølvforsyning og matproduksjon?

Risikerer tryggleiken vår

Høgre har ei rekkje gonger vist at dei ikkje er villige til å prioritere beredskap og sikre vi som bur i Noreg, mot ulike kriser som kan kome. Då Erna Solberg (H) var statsminister, kalla ho Nato-landas mål om å bruke éin prosentandel av bruttonasjonalprodukt (BNP) på forsvar for tull. For berre to år sidan ville partiet selje selskapet Bergen Engines, som produserer motorar og held ved like forsvarsskip til Russland. Og no vil dei altså kutte i landbruket med over ein milliard kroner.

Då Senterpartiet sat i opposisjon, føreslo vi ei rekkje tiltak for beredskapen i landet vårt. To gonger føreslo vi å setje ned ein totalberedskapskommisjon for å sjå på den totale beredskapen, eller tryggleiken, i Noreg. Begge gongene vart vi stemde ned av Høgre fordi dei ikkje tek tryggleiken til landets innbyggjarar på alvor.

Senterpartiet har føreslått å desentralisere politi, helsetenester og brannvesen, og vi sa nei til kommunenedlegging. Men Høgre dura på, akkurat som om liva til folk i byen er meir verd enn folk på bygda, og at tryggleiken til alle nordmenn er verd å risikere for Høgres marknadskapitalistiske ideologi.

Eit svik mot innbyggjarane

Vi kan nok klare oss utan sukkertøy og smågodt i ein periode i ei krise, slik Solberg sa ein gong i Stortingets spørjetime. Men matproduksjon er ikkje noko vi berre kan ruste opp over natta, dersom vi skulle kome i ein slik situasjon der det er heilt naudsynt. Matproduksjon er noko vi må drive med heile tida.

Så Høgre, la meg få ta over odelsgarden min – sjølv om den berre har 100 vinterfôra sauer og er altfor liten for høgresidas målestokk.

At Senterpartiet prioriterer norsk landbruk i tida vi er inne i no, gjer at eg og andre ungdommar får håp og lyst til å ta over gardar. Inntektsgapet i landbruket er på veg til å bli tetta, og velferdsordningar er på veg. Men det er med ein bismak:

Høgre svekkjer det norske landbruket og den norske beredskapen når dei går mot jordbruksavtalen og totalberedskapskommisjonens råd. Det er eit svik mot innbyggjarane. For det som er den største trugselen mot norsk matproduksjon og beredskap på kort sikt, er Høgre og Frp tilbake i regjeringskontora.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!