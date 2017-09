Det skjedde i går. Jeg satt på bussen, og en liten gutt stirret på meg. Jeg smilte til ham, og det så ut som om han skulle til å spørre om noe. Da grep moren ham hardt i armen og snerret «ikke stirr!».

Sånne ting skjer meg ofte, og som en rullestolbruker som for lengst har akseptert situasjonen sin, er dette bare vondt.

Noen tør knapt å se på meg

Hvis gutten faktisk hadde spurt meg om hvorfor jeg satt i en sånn rar stol, vet jeg akkurat hva jeg hadde svart:

«Jeg sitter i en sånn fordi beina mine ikke fungerer som de skal, så jeg kan ikke gå. Du kommer til å møte mange som meg i løpet av livet, men da er det viktig å huske på at vi er helt som andre mennesker – bare at vi må trille i en stol.»

Jeg møter daglig mennesker som ikke aner hvordan de skal oppføre seg rundt meg.

Det finnes dem som knapt tør å se på meg, langt mindre snakke til meg, og altfor mange behandler meg som et barn eller som om jeg er laget av glass.

Er det egentlig noe annet å forvente? Informasjon rundt det å bruke rullestol er en mangelvare.

Jeg skal innrømme at før jeg selv begynte med rullestol, visste jeg skremmende lite om hvordan livet mitt en dag skulle bli. Men hvis ikke engang barn skal få lov til å spørre, hvordan kan da ting bli bedre?

Som Isak sier til Sana i Skam: «De dumme spørsmålene er jævlig viktige».

Spør og lær!

Kanskje må også skolene gjøre noe. I politikken snakker man mye om å øke seksualundervisningen i skolen, men jeg tenker at det er minst like viktig at vi kan undervise i hva det vil si å bruke rullestol.

Det burde man lære når man er ung, og man burde lære hvordan man skal oppføre seg rundt en som sitter i rullestol.

Dette er et vanskelig tema fordi ingen rullestolbrukere er like, hverken i funksjonsnivå eller tenkemåte.

Det er selvfølgelig ikke noe fasitsvar på hvordan vi skal behandles, men hvis folk lærer seg å oppføre seg naturlig rundt oss, tror jeg mye er gjort.

Uansett: Spør og lær! Det er på tide at folk lærer seg hvordan de skal oppføre seg rundt rullestolbrukere. For vi er bare mennesker, vi også.