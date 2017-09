Kjære Nanna

Jeg «faker» orgasmer. Jeg begynte med det i mitt første forhold, og det er en uvane jeg har tatt med meg inn i mitt andre.

Det er ikke det at jeg ikke kan oppnå orgasme, men jeg klarer ikke å få det til sammen med en partner. Til slutt orket jeg ikke lenger å bruke lang tid på nytteløse forsøk, og det var befriende å bare kunne late som.

Men jeg kan jo ikke fortsette sånn i all evighet! Så jeg lurer på om du har noen tips? Hva kan jeg gjøre, og hvordan kan jeg gå frem for å ta opp temaet? Partneren min vil jo bli helt knust?

Hilsen jente (20)

Fakta: Spalte: Sex og psyke – Hver lørdag i Aftenposten svarer psykolog Aksel Inge Sinding og sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg på spørsmål fra unge om sex og psyke. – Er du mellom 13 og 21 år, kan du sende inn ditt spørsmål helt anonymt her. – Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt. – Spaltene er gratis å lese. – Her kan du bli bedre kjent med Sinding og Klingenberg.

Sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg svarer:

Kjære jente (20)

Tusen takk for spørsmålet ditt! Jaget etter orgasme kan, som du selv beskriver det, føles som en slitsomt press etter å prestere, og det kan faktisk ødelegge både for sexlysten og mulighetene til å i det hele tatt få orgasme.

Man kan kanskje si at stress er hovedfienden til orgasmen, og når man føler press på at «nå må jeg få til å komme», så er sjansene store for at det ikke skjer.

Du skriver at det både føltes befriende å kunne fake det, og at sexen ble bedre for deg da du slapp å ha dette presset, og jeg tror nok at det er mange som opplever det slik.

Hvordan snakke om det?

Du skriver at du er redd for å såre partneren din, og jeg tror nøkkelen her er å være tydelig på at det ikke handler om at partneren din gjør noe feil.

Monica Strømdahl

Å kunne gi partneren sin orgasme er noe mange ønsker å få til, og for noen kan det oppleves som et nederlag dersom man opplever at dette ikke er tilfelle.

Det kan godt hende at partneren din kan bli såret eller skuffet når hen får vite at orgasmene dine ikke har vært ekte, men samtidig så kan man jo se på det som en stor tillitserklæring at du velger å være så åpen og ærlig.

Jeg tenker at det viser at du er trygg på partneren din, og at du ønsker å være ærlig om noe som du synes er intimt og kanskje sårbart. Kanskje vil det åpne opp for at dere kan snakke åpent og ærlig om at presset etter orgasme kan føles litt krevende og slitsomt?

Vær ærlig og tydelig

Jeg tror det kan være en idé å ta det opp med partneren din på samme måte som du skriver til meg.

Fakta: Dette er Nanna – Utdannet sosionom og spesialist i sexologisk rådgivning (NACS). Har holdt foredrag for ungdom om seksualitet i en årrekke. – Jobber som rådgiver i FRI – Rosa kompetanse. – Holder foredrag om blant annet seksualitet og kommunikasjon for både ungdom og voksne, samt rådgivningssamtaler for enkeltpersoner og par. – Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet: Samleie, kjønn, identitet, kropp og følelser. – Les intervju med Nanna her. – Trykk her for å sende inn spørsmål til Nanna.

Fortell partneren din at du aldri har opplevd å få orgasme med andre før, og at du opplevde presset så stort at det ble befriende og bedre da du kunne fake det. Men at du er i et forhold der du føler deg trygg nå og ønsker å være åpen om dette, slik at dere kanskje kan få det tilsammen.

På denne måten viser du tydelig at det ikke er partneren din som gjør noe feil, og du får samtidig sagt at du bryr deg om forholdet deres.

Initim uten krav

Du beskriver at du får orgasme når du er alene, og kanskje handler dette om at du er avslappet og får gjøre det på din måte, uten opplevelse av tidspress eller forventninger.

Ofte trenger man mye lengre tid for å få orgasme med en partner enn når man er alene. Vi kjenner jo vår egen kropp best, og dersom man får følelsen av at man må forte seg så ødelegger det mye.

Jeg tror rett og slett det handler litt om å tillate seg å være litt egoistisk, la seg selv få bruke den tiden det tar uten å la seg stresse. Istedenfor å fokusere på å komme – fokusere på det som foregår akkurat nå, og la seg rive med av følelsene i kroppen.

Kanskje partneren din kan gå med på å ta vekk forventningen om orgasme en stund? Kanskje ville det vært befriende å lage klare avtaler om å være intime sammen uten at det skal være seksuelt?

For eksempel kan dere sette at tid der dere skal gi hverandre massasje, der hele kroppen får like mye fokus, og hvor sex ikke er et alternativ. Ved å ta vekk forventningen om orgasme kan det hende at du opplever at dette presset forsvinner, og at dere er intime sammen på en ny måte.

Håper du fant litt hjelp i dette,

Varm hilsen fra Nanna, sexologisk rådgiver (NACS)