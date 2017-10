Kjære deg som sender «dickpics». Hva vil du egentlig oppnå? Det er bare flaut for deg selv.

Forestill deg at jeg hadde lagret bildet du sendte meg. Hva hadde du gjort da?

Kjære deg som sender «dickpics». Hvorfor sender du bilder av tissen din helt tilfeldig til meg? Hadde jeg virkelig ønsket meg et bilde av den, så hadde jeg spurt.

Fakta: Skrivekonkurranse: Nakenbilder Stadig flere deler nakenbilder av andre. Konsekvensene er enorme. De siste to ukene har Si ;D invitert ungdom mellom 13 og 21 år til å skrive om nakenbilder i en mini-skrivekonkurranse. Torsdag 5. oktober og mandag 9. oktober publiserer vi noen av bidragene vi fikk inn. Skrivekonkurransen er en del av Aftenpostens satsningsserie om ungdom og deling av nakenbilder. Du kan lese neste artikkel i Amagasinet i fredag 6. oktober. Den tar for seg guttenes perspektiv.

Kjære deg som sender «dickpics». Jeg vil ikke ha kjønnsorganet ditt lysende opp på skjermen i klasserommet, på senteret, eller i sofaen sammen med mamma.

Kjære deg som sender «dickpics». Vet du hva som er verst? Når jeg snakker med deg på Snapchat, og så plutselig lurer du tissen din i hjørnet av bildet.

Jeg blir «nødt» til å spille av snappen din igjen og samtidig ha møte med jentegjengen for å høre om dette virkelig var tissen din.

Kjære deg som sender «dickpics». Hvorfor gjør du det egentlig? Det er ikke slik at jeg automatisk vil ligge med deg om jeg får et bilde av tissen din, skjønner du.

Jeg tenker ikke: "Ååå! Det var en fin tiss! Den vil jeg gjerne ligge med!"

Kjære deg som sender «dickpics». Jeg vet ikke alltid hvordan jeg skal reagere. Skal jeg ignorere det? Skal jeg svare med puppebilde av meg selv?

Selvfølgelig svarer jeg ikke med puppene mine. Jeg er jo ikke like dum som deg. Men hva hadde egentlig skjedd om jeg hadde svart deg?

Hadde vi begynt å snakke da? Er det den eneste måten jeg kan få kontakt med deg på?

Kjære deg som sender «dickpics». Du får meg til å ha det meg dårlig med meg selv. Du får meg til å føle at jeg bare er et sexobjekt. At jeg er ikke verdt mer enn et «dickpic».

Ikke vil du snakke med meg, du vil bare ha kroppen min.

