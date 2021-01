Ingen gutter skal sendes på gangen når jentene lærer om mensen

Elisabeth Tangen (17) Leder, Aker Unge Høyre

Nå nettopp

Elisabeth Tangen (17), leder i Aker Unge Høyre, er lei av at mensen fortsatt er et tabubelagt tema. Foto: Helmine Syvertsen

Jeg tror vi jenter er litt beskjedne når det kommer til å dra «mensen-kortet».

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

For en stund siden var jeg i en debatt i VGTV om gratis mensprodukter, hvor argumentet «mensen er tabu» ble brukt ofte. Jeg mener det er fordi folk kan for lite om det, så la oss snakke mer om mensen.

Jeg har mensen. Jeg har faktisk hatt mensen i en god stund. De fleste med eggstokker, som enten er ferdig med eller kjemper seg gjennom puberteten, har mensen.

Hormonene oppfører seg som noen gærninger. Humøret går opp og ned. Ting er ikke like gøy lenger, nye kviser spretter opp her og der og man får vondt.

Disse problemene mener jeg vi skal snakke mer om. Ikke minst klage over.

Mensen er tabu

Jeg tror nemlig vi jenter er litt beskjedne når det kommer til å dra «mensen-kortet». Enten det gjelder jobb eller skole, så er ikke mensen en reell unnskyldning ennå. Dette tror jeg er fordi mange synes mensen er litt rart.

Grunnen til at mensen er tabu, er fordi vi ikke snakker nok om det. Greit nok, vi har én time i løpet av niende klasse, hvor helsesykepleieren samler jentene i en ring og snakker om mensen.

Problemet er at guttene blir sendt på gangen og ikke får med seg det vi lærer om.

Naturlig

Som med mange andre saker blir mensen tabu fordi vi ikke blir utsatt for nok informasjon om det – og den lille informasjonen man får med seg, er ofte feil. Jeg tror rett og slett at dette er grunnen til at vi kan få «hets» for å ha mensen: Mange av guttene kan ikke nok om det, de blir redde for det og begynner å slenge med leppen.

Men mensen er naturlig! Og for oss med eggstokker er mensen til og med et tegn på god helse. Det tipper jeg det er få gutter som vet. Det er sikkert også få gutter som kommer til å lese denne kronikken eller slutte å spørre om vi har mensen bare fordi vi har en dårlig dag.

Bli mindre tabu

Løsningen er å snakke om det, men vi må også gjøre skolen bedre. Derfor krever Unge Høyre at lærere på alle skoler skal bli bedre. Vi fortjener å lære om mensen, og på en god måte. Vi krever å få flere helsesykepleiere, og at alle skoler skal ha en helsesykepleier til stede hver dag.

Sist, men ikke minst: Seksualundervisningen må bli bedre! Ingen gutter skal sendes på gangen når vi lærer om mensen.

Mensen kommer nok alltid til å være teit for oss som har det. Men hvis flere får riktig og nok informasjon, kommer det både til å bli lettere å få hjelp, men også å få støtte og sympati. Da tror jeg mensen kommer til å bli mindre tabubelagt.

Frem til den tid vil jeg i hvert fall ha muligheten til å betale for mine egne tamponger, slenge esken på kassen og vise at dette ikke er tabu for meg.

Jeg håper flere kan føle på det samme en dag.

