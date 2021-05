Flere må velge yrkesfag!

Josefine Habberstad (19) Lærling og styremedlem i Bærum Unge Høyre.

Da jeg skulle velge linje, kunne jeg ønske at det var bedrifter som besøkte skolen og fortalte om viktigheten av yrkesfag, skriver Josefine Habberstad (19), lærling og styremedlem i Bærum Unge Høyre. Foto: Helmine Syvertsen

I 2035 kan Norge mangle så mange som 90.000 fagarbeidere. Det er et skremmende tall. Det er også få som gjennomfører yrkesfag, i tillegg til at det er mange som ikke fullfører på normert tid.

Derfor er det avgjørende at flere velger yrkesfag i fremtiden.

Det er viktig å se på noen av fordelene med å velge yrkesfag. Du kommer raskt ut i jobb, og du får lønn under utdanningen. Du blir også attraktiv for norske bedrifter. Samtidig finnes det også hele 170 yrker å velge mellom.

Viktige jobber

For hvem jobber i barnehagen og passer på barna dine når du er på jobb? Jo, det er barnehagelærere. Hvem lager maten og serverer den når du er på restaurant? Kokker og servitører. Hva trenger du når det elektriske svikter? En elektriker.

Alle disse er eksempler på jobber med yrkesfaglig bakgrunn, og det finnes mange flere. Alle disse er svært viktige for å bidra til at samfunnet går rundt.

Skribenten går på linjen for å bli barne- og undomsarbeider. Her er noen av bildene hun har tatt som lærling. Foto: Privat

En annen viktig fordel med å velge yrkesfag er at du kan jobbe hvor som helst i Norge. For uansett om du er kokk eller bygger hus, vil det være bruk for deg.

Bedre informasjon

Jeg husker selv da jeg gikk på ungdomsskolen og skulle velge linje for videregående. Da var jeg fast bestemt på at jeg skulle velge yrkesfag, fordi jeg ville ha en mer praktisk skolehverdag.

Jeg kunne ønske jeg fikk mer og bedre informasjon. Jeg var nødt til å finne all informasjon selv. For eksempel kunne bedriftene besøkt skoler for å fortelle om viktigheten av yrkesfag. Det kunne også vært elever på yrkesfag på besøk for å dele sine erfaringer.

Derfor har jeg en oppfordring til akkurat deg som snart skal begynne på videregående. Er du usikker på hva du skal velge? Velg yrkesfag! Da får du en praktisk skolehverdag, og du vil ha en sikker jobb for fremtiden.

