Pride er ingen politisk ideologi

Erika Melhus (17) Landsstyremedlem, Unge Venstre

Nå nettopp

Jeg husker godt første gang jeg deltok i paraden. Jeg var 14 år gammel og hadde nylig «kommet ut av skapet». Den dagen var den beste dagen i mitt liv, skriver Erika Melhus. Foto: Dan P. Negaard

Det er fest, og det er blodig alvor. Og jo flere vi har med oss, jo sterkere står vi.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Birk Nikolai Gaare i Oslo Rød Ungdom har bedt en rekke av oss slutte å gå i Pride-paraden. Det er både historieløst og uforskammet. Uansett hvor hardt de prøver, kan ikke enkelte politiske partier monopolisere vår felles rettighetskamp.

Pride tilhører ikke én bestemt organisasjon eller ett politisk parti. Fremskrittene vi har oppnådd innen skeives rettigheter, har kommet etter langvarig og stadig kamp.

Denne kampen tilhører alle som leier i gatene, Kim Friele, som sto åpent frem da ingen andre turte det, dem som deler LHBTI-innlegg i sosiale medier. Kampen tilhører oss som aldri gir oss i arbeidet for skeives rettigheter.

Den beste dagen

Jeg husker godt første gang jeg deltok i paraden. Jeg var 14 år gammel og hadde nylig «kommet ut av skapet». Den dagen var den beste dagen i mitt liv. Det var første gang jeg noensinne følte meg trygg og inkludert.

Ved å se partier være representert i paraden forsto jeg at Pride er mer enn en festdag for å feire kjærlighet. Det er en demonstrasjon for rettighetene våre. Det er en bevegelse med plass til alle.

Gjennom alle de store milepælene i skeiv historie har Venstre stått fast ved retten til å være seg selv. Enten det gjelder avkriminaliseringen av homofili i 1972, partnerskapsloven i 1993 og felles ekteskapslov i 2008.

Fest og alvor

I 2013 var Venstre det første partiet som gikk inn for et tredje juridisk kjønn. Dette ble stemt ned av stortingsflertallet da Venstre la frem forslaget i 2016. Da forslaget kom frem i vår, fikk Venstre dessverre ikke gjennomslag i regjering.

Nå har Arbeiderpartiet, som stemte mot i 2016, endelig gått inn for å vurdere innføringen av et tredje juridisk kjønn. Forhåpentlig vil flere slutte seg til dette grepet.

I disse dager kan vi feire hvor langt vi er kommet, men vi må også huske på den lange veien vi har igjen. Det er fest, og det er blodig alvor. Og jo flere vi har med oss, jo sterkere står vi.

