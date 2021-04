Vi stemte for å gi kvinner mer makt over egen kropp

Sigve Fredriksen Sosialistisk Ungdom

Hans Christian Andersen Knudsen Sosialistisk Ungdom

I dag 08:00

Under SVs landsmøte i helgen ble det besluttet at abortnemndene skal avskaffes. Her taler partileder Audun Lysbakken under landsmøtet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Det var ingen på landsmøtet som stemte for å drepe babyer.

SV vedtok selvbestemt abort frem til uke 22 på landsmøtet. Reaksjonene har vært mange. Det er mange som føler at SV oppriktig har gått for langt med uke 22. I flere kommentarfelt om saken er det ganske mange «SV vil drepe babyer»-kommentarer.

Det var ingen på landsmøtet som stemte for å drepe babyer. Det vi stemte for, var å gi kvinner mer selvbestemmelse over egen kropp.

Fakta Dette er saken SVs landsmøte har bestemt at partiet vil gå inn for å fjerne dagens abortnemnder helt. De vil altså ha selvbestemt abort helt frem til dagens yttergrense for lovlig abort. Dagens grense er satt ved levedyktighet - i dag 22 uker inn i svangerskapet.

Norge har i dag selvbestemt abort til og med 12. svangerskapsuke. Hvis du skal ta abort etter uke 12, må du møte i en nemd.

Etter utgangen av 18. uke åpnes det kun for svangerskapsavbrudd når det er særlig tungtveiende grunner for det. Men det er ikke tillatt med svangerskapsavbrudd når det er grunn til å anta at fosteret er levedyktig. Kilde: Aftenposten / NTB Vis mer

Vi stemte ikke for å utvide siste frist for å ta abort. Men vi stemte for at kvinner skal slippe å la den avgjørelsen ligge hos en nemnd. Og vet du hva? Det er det grunn til å være sykt stolt over!

Ikke for «moro skyld»

I dag er det slik at kvinner som ønsker å ta abort mellom uke 12 og uke 22, må i en nemnd. De må selv argumentere for hvorfor de skal få gjennomføre aborten. Men la oss være ærlige: Det er vanskelig nok å ta avgjørelsen, uten at du plutselig skal ha inn andre til å mene noe om deg og din kropp.

Å ta abort er ikke et valg en tar for «moro skyld». Kvinner fortjener å kunne ta den avgjørelsen selv, uten at noen utenfra skal blande seg opp i det.

Nesten alle senaborter som foretas i dag, er av fostre som har såpass alvorlige skader at det ikke er levedyktige. Det er også en veldig liten gruppe kvinner som tar senabort fordi det er fare for mors liv, eller sammensatte problemer som tilsier at abort er den eneste løsningen.

I andre land som har tilsvarende abortgrense som det SV nå har vedtatt, blir det ikke tatt flere senaborter. Det er altså ingen sammenheng mellom lovverk og antall aborter, men kvinner opplever nemnden som en stor og unødvendig belastning.

Hans Christian Andersen Knudsen (21) og Sigve Fredriksen (19)i Sosialistisk Ungdom. Foto: Privat

Mer frihet over egen kropp!

Tiden er overmoden for å ta flere store steg i kvinnekampen. For å holde på makten valgte denne regjeringen å ofre ett av kvinnebevegelsens viktigste fremskritt.

Det virker egentlig som om kvinnekampen ble glemt igjen i det forrige århundret.

Da vi stemte for å utvide kvinners selvbestemmelse, sammen med andre viktige kvinnesaker, stemte vi for å gi kvinner mer frihet og mer makt over egen kropp og eget liv.

SV stemte denne uken for å flytte makt fra nemnd til kvinne. Det er vi stolte over!

