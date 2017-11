Denne uken har Sosialistisk Ungdom aksjonsuke, og i år er det Lofoten, Vesterålen og Senja som har fått fokus.

På Stortinget i dag er det dessverre slik at de partiene som i min mening bryr seg minst om miljø og mest om profitt, er de som sitter i regjering.

Nå er dette riktignok en mindretallsregjering, men Arbeiderpartiet er også interessert i å pumpe opp «litt» mer olje og har sagt de muligens ønsker å støtte forslag fra de blå-blå om utredning over Lofoten-området.

To grunner

Ikke én gang i historien har en oljeutredning ikke ført til at man har begynt med oljeboring. Men vi kan ikke åpne nye oljefelt!

For det første, ved mindre regjeringen har glemt det, så har vi en miljøkrise i verden som gjør at flere hjem blir ruinert, flere må dra på flukt og flere kommer til å dø av sult og tørst.

For det andre ligger det nye drømmefeltet til H, Frp og Ap i et veldig sårbart område, hvor store deler av lokalbefolkningen lever av fiske, og hvor sårbare fiskearter lever.

Et nytt oljefelt vil kunne føre til at fisk dør, og følgelig at fiskeindustrien kan dø ut. Det er faktisk sånn at Norge er nest største i verden på eksport av sjømat målt i verdi (kun slått av Kina) og tjener ganske mye på dette.

Det du kan gjøre

Et nytt oljefelt i Lofoten er kortsiktig tenkning, sett at fisk er noe som det kommer til å være marked for lenger enn olje.

Men hva kan du der hjemme gjøre? Du kan si ifra til dine lokale politikere at dette er ikke noe du ønsker å støtte!

Vi burde samle oss og si nei til ødeleggelse av en av Norges største inntektskilder og til å forverre miljøet på jordkloden ved å pumpe opp enda mer olje.

