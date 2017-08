Hev panten og innfør nordisk panteordning | Sigurd Meklenborg Salvesen

Det er et økende problem med forsøpling av flasker og bokser. Ifølge Naturvernforbundet ligger det pr. i dag cirka 38 millioner panteflasker i naturen. Dette må vi gjøre noe med!

For å få flere til å pante, kan det være en god idé å øke panten. Det burde også være på tide: Panten har vært den samme i mer enn 30 år!

Innfør pant på glassflasker

Mine foreldre syntes sikkert det var stas å få en krone for en flaske. Min generasjon bryr seg ikke lenger om enkeltkroner – man får ingenting for den i butikken.

En femmer, derimot, den tar vi gjerne med oss.

Naturvernforbundet anslår at selv om det meste av flasker og bokser med pant blir pantet, så kastes 100.000 bokser og flasker i naturen hver dag.

Det tar 450 år for en vanlig flaske å brytes ned, for en aluminiumsboks tar det cirka 300 år, og det tar hele én million år for en glassflaske.

Dessuten blir det feil at det som tar aller lengst tid for naturen å bryte ned, ikke resirkuleres, men heller bare kastes.

Om det hadde vært mulighet for å pante alle glassflasker, sånn som det var frem til 2014, hadde det mest sannsynlig vært kastet færre av dem.

Samarbeid om ordningen

Jeg vil øke panten pr. flaske til fem kroner og åpne for panting av alle glassflasker.

Jeg som ung vet at ungdom vil pante om de føler de får noe igjen. Ingen går rundt med en flaske hele dagen sånn at de kan få en krone tilbake.

Vi handler også mye i Sverige, harryhandel er svært populært på Østlandet.

Det som er problemet med dette, er at de som har kjøpt flaskene eller boksene sine i Sverige, ikke får pantet det i Norge.

Det er ikke logisk å gå ut ifra at Ola Nordmann drar tilbake over grensen, bare for å få pantet et par flasker.

Jeg vil ha et nordisk samarbeid om panteordningen, slik at jeg kan pante min norske flaske i Sverige eller Danmark.