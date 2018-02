Marius (17) bor i Japan: Jeg fikk kultursjokk

Å kunne bo i utlandet som utvekslingselev er en veldig unik opplevelse. Allerede fra du setter fot i det nye landet må du begynne å justere deg:

Skilt på flyplassen står på et annet språk, folk oppfører seg annerledes, det er forskjellige skikker og tradisjoner som mest sannsynlig ikke finnes hjemme i Norge og mye, mye mer.

Privat

Skilt overalt

Jeg opplevde en ganske stor grad av kultursjokk i det jeg kom til Japan, spesielt da jeg flyttet vekk fra de andre utvekslingselevene til en japansk familie. Én ting er jo å bo med og behandle fremmede folk som en familie. De er veldig hjelpsomme og forklarer hvordan de gjør ting i huset og hvordan du burde oppføre deg i det nye landet, men du klarer ikke å la være å tenke på om det du gjør anses som frekt eller galt.

Fakta: Ut i verden I denne debattserien forteller norske ungdommer om hvordan de har taklet livet i et annet land og annen kultur. Marius Gaupseth (17) går på Minato Sōgō High School i Yokohama i Japan.

Han kommer hjem i slutten av juni 2018.

Fag: Studiespesialiserende.

Studiespesialiserende. Favorittmat fra Japan: Tonkatsu, svinekjøtt panert med egg og brødsmuler. Og tsukemen, som er en type nudler hvor nudlene og suppen er separert. Du dypper nudlene i suppen før du spiser dem.

Tonkatsu, svinekjøtt panert med egg og brødsmuler. Og tsukemen, som er en type nudler hvor nudlene og suppen er separert. Du dypper nudlene i suppen før du spiser dem. Tips til besøkende: Det er mye i Japan som er veldig annerledes enn i Norge. Følg instruksjonene og skiltene som er satt opp nesten overalt, og gjør som japanerne gjør.

Heldigvis for meg er det skilt overalt i Japan som forklarer hva du kan og ikke kan, fra hvor du setter fra deg skoene til hvordan du skal sitte på doen.

Mer formelt

Det japanske språket har også forskjellige ord og endinger, avhengig av om du skal snakke formelt eller uformelt. Til fremmede, lærere, eldre og mange andre snakker du nesten alltid formelt. Du bruker også etternavnet når du snakker til eller om folk: Det er veldig frekt å bruke fornavnet til noen, med mindre dere er nære eller de har sagt det er greit. Skole- og arbeidskulturen her er veldig annerledes enn i Norge. Alt foregår med penn og papir, og du sitter for det meste og hører på læreren som står og skriver på tavlen. Forholdet mellom lærer og elev er også veldig mye mer formelt enn i Norge.

Presise tog

På togene og t-banene er det utrolig fullt av mennesker, i motsetning til i Norge hvor du som oftest får sitteplass. I rushtiden her står du sammenklemt i en stappfull togvogn, og folk dytter seg på når toget kommer til stasjonen. Togene kommer også nøyaktig når de skal, og om de er forsinket i bare noen minutter, får du en liten hvit lapp som du gir til enten jobben eller skolen for å vise at du var for sen på grunn av et forsinket tog.

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les flere bidrag i serien Ut i verden: