NRK svarer Kristoffer (14) om matsvinn: «Vi kan bli enda bedre»

Kjære Kristoffer (14), som skriver på Si ;D 6. februar at NRK-programmet «Alle mot 1» sløser mat.

Først og fremst vil jeg si at det er supert at du engasjerer deg ved å skrive dette innlegget og oppfordre oss til bedring.

Det er utrolig viktig at alle, unge som gamle, engasjerer seg for å ta vare på de ressursene vi har, på best mulig måte.

Vi i «Alle mot 1» er bevisst vårt ansvar som leverandører av underholdning til NRK1 og har jobbet med matsvinn som tema gjennom planleggingen av programmene, men som du helt riktig påpeker, kan vi bli enda bedre på dette.

Vi tror at underholdning ikke må gå på bekostning av våre ressurser, men også skape gode holdninger blant våre seere.

Vi vil derfor ha et enda større fokus på dette i fortsettelsen av serien og håper du vil se på «Alle mot 1» igjen på lørdag.

