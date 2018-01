29. 000 elever fra 5. trinn og ut videregående skole er blitt mobbet flere ganger i måneden, viser den ferske Elevundersøkelsen som ble lagt frem denne uken. Dette er en svak økning sammenlignet med 2016.

En av formene for mobbing som stadig blir mer vanlig, er nettmobbing. To prosent av elevene svarer at de blir mobbet digitalt to til tre ganger i måneden eller oftere.

Etter å ha blitt mobbet på nett over lang tid, fant Albert Astrup (17) ut at det beste for ham var å slette seg fra sosiale medier. Men hva annet kan man gjøre dersom man blir utsatt for mobbing på nett?

Si fra til en voksen og forsøke å dokumentere mobbingen man er blitt utsatt for, er budskapet fra Janicke Sæther fra Barneombudet.

– Dersom du føler deg krenket på nett er det viktig at du sier fra til en voksenperson du stoler på. I tillegg er det veldig viktig at man for eksempel prøver å ta et skjermbilde av det man finner, sier hun.

68,9 prosent av de som oppgir å bli mobbet på nettet, svarer at de ble kalt stygge ting og ertet. Selv om nettmobbingen ofte kan finne sted utenfor skoletid, er Sæther likevel av den oppfatning at lærere kan være voksenpersoner man kan henvende seg til.

– Det er som regel vanskelig å vite hvor mobbingen startet i utgangspunktet. Krenkelser på nett vil uansett påvirke skolemiljøet, og da har alle lærere ansvar for å hjelpe til, sier Sæther.

Fakta: Her kan du henvende deg: - Hvis du er under 18 og trenger å snakke med noen, og kanskje få råd til hva du skal gjøre, er Røde Kors' nettside Korspahalsen.no et trygt sted å kontakte. - Det samme er snakkommobbing.no, som drives av Blåkors. Begge steder kan du være anonym, og det går også an å ringe dit. - Dersom det er grov mobbing, anbefales det å melde fra til politet. Kripos har en egen nettpatrulje på Facebook man kan kontakte: facebook.com/nettpolitiet - Du kan også komme i kontakt med politiet om mobbing på nettet via kripos.no. - Hvis man trenger hjelp til å få slettet uønsket innhold, kan man kontakte slettmeg.no som er en gratis råd- og veiledningstjeneste til dem som opplever krenkelser på nettet.

Hun er også svært opptatt av at det aldri er for sent å si fra.

– Mange opplever nok skyld over at de «var med» på mobbingen i starten, slik at de derfor ikke tør å si fra på et senere tidspunkt. Vi kan alle være flaue over ting vi har sagt og gjort, men barn og unge skal alltid vite at det uansett er bedre å si fra enn å la være, avslutter hun.

