Klimakrisen har fått mye oppmerksomhet de siste årene, og det med svært god grunn. Det er utvilsomt det største problemet menneskeheten har stått og noen gang vil stå overfor.

Faktum er at vi allerede har begynt å kjenne på konsekvensene av den globale oppvarmingen, og at jordens eksistens, og dermed alt som lever her, er truet.

Men alt dette er de fleste klar over.

For bevisstheten rundt klimakrisen er med tiden blitt høy. Hva klimatiltak gjelder, så handler det ikke lenger om hvorfor, men om hvordan.

Sammenligningen ble en oppvekker

Det er utvilsomt mange av oss som ser behovet for og har et ønske om å være miljøvennlige. Men i mangel på kunnskap om hva som er forurensende, eller kanskje heller til hvilken grad ting er forurensende, ender vi opp med mange absurde og lite effektive forsøk på å leve bærekraftig.

I Bondebladet nr. 5 i 2019 var det en interessant artikkel som sammenlignet utslipp ved kjøttproduksjon og flyturer, og satt disse to forurensningskildene i perspektiv.

Sammenligningen var en vekker. Her så man for eksempel at å fly tur-retur Paris med 8 kg bagasje, tilsvarer et helt år med kjøttforbruk for den gjennomsnittlige nordmann. Og desto lengre flyturer og mer bagasje, desto høyere utslipp – naturligvis.

Kunnskapene mangler

Sammenligningen mellom kjøttkonsum og flyturer tatt i betraktning, er ikke konklusjonen at vi ikke bør spise mindre kjøtt. Det er bare betydelig viktigere å fly mindre (kun sett i et klimaperspektiv, altså).

Men trenden blant stadig mer miljøbevisste nordmenn er motsatt: Vi spiser mindre kjøtt og flyr mer.

Det er selvfølgelig flere grunner til dette. At det koster mindre å droppe et par middager med kjøtt enn ferien utenlands, er nok den viktigste grunnen. Samtidig kan manglende kunnskap om forskjellene i utslippskostnader fort være en like viktig årsak. Sistnevnte kan og bør mediene gjøre noe med.

Handlenett til butikken og fly til Paris

Om vi i det hele tatt skal ha en sjanse til å være miljøvennlige på en rasjonell måte, må det skrives flere artikler som sammenligner tallene mellom ulike utslippskilder, slik at vi kan danne oss et bilde av hvilke monner som drar mer enn andre (og hvor mye mer).

Denne kunnskapen er det opp til mediene å bringe for dagen. Bondebladets sammenligning mellom kjøttforbruk og flyturer var en god start.

Og ja, det vil selvfølgelig kunne skorte på motivasjonen til å droppe flyreisen likevel, men da står det i hvert fall ikke på kunnskapen. For det er absurd at vi nærmest i god tro tar med handlenett på butikken, slik at vi med god samvittighet kan fly til Paris.

