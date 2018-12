Fakta: Si ;Ds julekalender 2018: Unge forbilder Hvilke saker og folk fikk oss til å stoppe opp og tenke i løpet av 2018? I årets julekalender har vi intervjuet 24 ungdommer og unge voksne som har vært med å prege medieåret 2018. Gjennom sitt engasjement er de blitt forbilder for mange unge. Hva kan vi lære av dem? Si ;D er Aftenpostens debattsider for unge mellom 13 og 21 år. Tilbakemeldinger på kalenderen sendes til sid@aftenposten.no.

Marianne Knudsen (19) er 1. nestleder i Norges Handikapforbund for Ungdom (NHFU) og har særlig engasjert seg for å normalisere seksualitet blant funksjonshemmede.

– Hvilke saker er du mest opptatt av?

– Det må være at alle mennesker skal ha like rettigheter og muligheter. Like muligheter til å ta utdanning, retten til å elske, muligheten til å leve et liv i frihet. Dette er jeg veldig opptatt av. Jeg tror at alle mennesker er like mye verdt.

– Hva er det som motiverer deg om dagen?

– Jeg er veldig glad i politiske organisasjoner, og det motiverer meg veldig å se ungdom engasjere seg i det de tror på. Ikke minst det å jobbe sammen i team og få gjennomslag for saker.

– Er det noe du savner eller føler at mangler i norsk samfunnsdebatt?

– Jeg synes det debatteres for lite om seksualitet. Seksualitet som ikke er normativ, er altfor tabubelagt. Det prates for lite om å kunne ha forskjellige kropper, ønsker og følelser. Det prates for lite om å være annerledes. Man trenger ikke å være så redd for å snakke høyt om seksualitet, for det er en del av oss alle.

– Hvilke råd har du til dagens samfunnsengasjerte ungdommer?

– Ikke vær redd for å heve stemmen din. Stol på din egen stemme. Ikke tenk at alle vet mer enn deg. Din stemme er viktig og unik. Vær stolt av deg selv. Ikke ta ytringsfriheten for gitt. Bruk den.

– Hva er dine beste tips til å gjøre ungdomstiden så fin som mulig?

– Gjør det som gjør deg glad og lykkelig, vær nysgjerrig og kreativ. Du trenger ikke å gjøre som alle andre. Du trenger ikke å ha den perfekte kroppen eller de beste karakterene. Du trenger bare å være den beste versjonen av deg selv, og det er bra nok.

– Hva har 2018 gitt deg av erfaringer som du vil ta med deg videre?

I 2018 har jeg spesielt utfordret mine egne fordommer. Jeg har pratet med mennesker jeg aldri hadde trodd jeg skulle prate med. Jeg har besøkt plasser jeg aldri trodde jeg skulle besøke og oppdaget at folk er mye mer enn det du ser. Det vil jeg ta med meg videre i alt jeg gjør.